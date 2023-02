Nova Zelândia declara estado de emergência após passagem de ciclone

A- A+

O governo da Nova Zelândia declarou estado de emergência nacional nesta terça-feira (14), após a passagem do ciclone Gabrielle pela Ilha Norte, onde destruiu estrada, inundou casas e deixou 100 mil pessoas sem acesso à energia elétrica.

"Foi uma noite difícil para os neozelandeses. Muitas famílias foram deslocadas, muitas casas estão sem energia", declarou o primeiro-ministro Chris Hipkins.

"Há grandes danos em todo o país", acrescentou.

A declaração do estado de emergência foi assinada pelo ministro de Gestão de Emergências, Kieran McAnulty, que citou um "evento climático sem precedentes".

As imagens mostram a destruição: deslizamentos de terra em rodovias, casas enterradas pela lama, árvores que derrubaram postes de energia e avenidas alagadas.

A imprensa informou que alguns moradores foram obrigados a deixar suas casas a nado em busca de locais seguros.

O ciclone Gabrielle se formou na costa nordeste da Austrália em 8 de fevereiro, antes de avançar pelo Pacífico Sul.

Esta é a terceira vez que a Nova Zelândia declara estado de emergência. As anteriores foram com os ataques contra as mesquitas de Christchurch em 2019 e durante a pandemia de Covid-19 em 2020.

"Este é um desastre significativo com uma ameaça real à vida dos neozelandeses", alertou McAnulty. O estado de emergência terá validade de sete dias.

