relações internacionais

Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, anuncia ministro na ONU

Anúncio aconteceu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York

Ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU - Foto: Leonardo Munoz / AFP

A Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Winston Peters, nesta sexta-feira (26).

O anúncio aconteceu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, de acordo com comunicado publicado nesta sexta-feira.

"Estamos preocupados que o foco no reconhecimento, nas circunstâncias atuais, possa complicar os esforços para garantir um cessar-fogo, empurrando Israel e o Hamas para posições ainda mais intransigentes", justificou o representante.

"Como todos os outros governos da Nova Zelândia nos últimos 80 anos, defendemos a posição de que reconheceremos um Estado palestino quando chegar a hora certa", acrescentou.

Segundo Peters, a Nova Zelândia continua denunciando todas as ações tomadas por Israel e pelo Hamas que prolongam o conflito no Oriente Médio. Para ele, o que é necessário agora "é diálogo, diplomacia e liderança - não mais conflitos e extremismo".

