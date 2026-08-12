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Oceania

Nova Zelândia: primeiro-ministro sobrevive a votação de confiança no próprio partido

Eleições gerais no país estão marcadas para o dia 7 de novembro

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O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher LuxonO primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon - Foto: Marty Melville/AFP

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, disse nesta quarta-feira (12) que sobreviveu a uma segunda votação de confiança entre os parlamentares do Partido Nacional, legenda centro-direita do qual é líder. As eleições gerais no país estão marcadas para o dia 7 de novembro.

A votação ocorreu durante uma reunião convocada às pressas e realizada a portas fechadas, na sede do Parlamento, em Wellington.

"Houve uma votação de confiança na minha liderança esta manhã, durante a reunião da nossa bancada. Contei com o apoio total da bancada, que está unida e determinada a vencer esta eleição", disse Luxon. O placar da votação não foi informado.

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A votação foi a segunda convocada por Luxon desde abril, que sofre com a baixa popularidade e com a desconfiança de correligionários. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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