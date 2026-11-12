Novas ameaças contra escolas na Itália; governo tenta tranquilizar a população
Segundo a imprensa, alguns centros de ensino também foram evacuados nesta quinta-feira, após novas ameaças de bomba pela internet, desta vez procedentes de um remetente nas Filipinas
Várias escolas foram evacuadas na Itália pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira (12) devido a falsas ameaças de bomba enviadas por e-mail, informou a imprensa, mas o governo tentou tranquilizar a população.
A administração da primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que não havia necessidade de esvaziar os prédios por causa das mensagens, depois das cenas de pânico observadas na quarta-feira (11), quando centenas de escolas precisaram ser fechadas em todo o país.
Milhares de colégios, quase todos da rede pública italiana, receberam um e-mail de alerta na quarta-feira, supostamente procedente de uma conta taiwanesa.
Segundo a imprensa, alguns centros de ensino também foram evacuados nesta quinta-feira, após novas ameaças de bomba pela internet, desta vez procedentes de um remetente nas Filipinas.
As autoridades anunciaram rapidamente na quarta-feira (11) que os avisos, supostamente assinados por alguém que se identificou como "Mikhail Andropov, líder do Vilayat do Misoginistão", eram uma farsa.
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Após uma reunião com os chefes de inteligência e segurança na quarta-feira, a primeira-ministra Meloni afirmou que as mensagens tinham como objetivo "incutir medo" e destacou que as inspeções policiais "não encontraram nada em nenhuma escola".
Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, o governo afirmou que "na ausência de qualquer evidência concreta que sugira um perigo real além da recepção de um e-mail em massa, não se deve evacuar os prédios".
A preocupação cresce na Itália e no restante da Europa diante da possibilidade de que as falsas ameaças de bomba em voos e os ciberataques contra os sistemas de refrigeração de supermercados façam parte de uma campanha de guerra híbrida.