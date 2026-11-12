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Europa Novas ameaças contra escolas na Itália; governo tenta tranquilizar a população Segundo a imprensa, alguns centros de ensino também foram evacuados nesta quinta-feira, após novas ameaças de bomba pela internet, desta vez procedentes de um remetente nas Filipinas

Várias escolas foram evacuadas na Itália pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira (12) devido a falsas ameaças de bomba enviadas por e-mail, informou a imprensa, mas o governo tentou tranquilizar a população.

A administração da primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que não havia necessidade de esvaziar os prédios por causa das mensagens, depois das cenas de pânico observadas na quarta-feira (11), quando centenas de escolas precisaram ser fechadas em todo o país.

Milhares de colégios, quase todos da rede pública italiana, receberam um e-mail de alerta na quarta-feira, supostamente procedente de uma conta taiwanesa.

Segundo a imprensa, alguns centros de ensino também foram evacuados nesta quinta-feira, após novas ameaças de bomba pela internet, desta vez procedentes de um remetente nas Filipinas.

As autoridades anunciaram rapidamente na quarta-feira (11) que os avisos, supostamente assinados por alguém que se identificou como "Mikhail Andropov, líder do Vilayat do Misoginistão", eram uma farsa.

Após uma reunião com os chefes de inteligência e segurança na quarta-feira, a primeira-ministra Meloni afirmou que as mensagens tinham como objetivo "incutir medo" e destacou que as inspeções policiais "não encontraram nada em nenhuma escola".

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, o governo afirmou que "na ausência de qualquer evidência concreta que sugira um perigo real além da recepção de um e-mail em massa, não se deve evacuar os prédios".

A preocupação cresce na Itália e no restante da Europa diante da possibilidade de que as falsas ameaças de bomba em voos e os ciberataques contra os sistemas de refrigeração de supermercados façam parte de uma campanha de guerra híbrida.

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