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CASO EPSTEIN

Novas denúncias de violência sexual abalam o caso Epstein no Reino Unido

Essas investigações surgem meses depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter divulgado documentos referentes ao financista

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Jeffrey Epstein, acusado de comandar um esquema de tráfico sexual e morto em 2019 Jeffrey Epstein, acusado de comandar um esquema de tráfico sexual e morto em 2019  - Foto: Departamento de Justiça dos EUA

A polícia britânica anunciou, nesta terça-feira (19), que está investigando duas denúncias separadas de violência sexual contra menores, que teriam ocorrido nas décadas de 1980 e 1990, relacionadas ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Essas investigações surgem meses depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter divulgado documentos referentes ao financista, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, informou a polícia de Surrey em um comunicado.

Uma das investigações diz respeito a incidentes ocorridos em Surrey (sudoeste de Londres) e Berkshire (oeste de Londres) "entre meados da década de 1990 e 2000", afirmou a polícia.

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A outra se concentra "no período entre meados e o final da década de 1980 no oeste de Surrey".

Nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Em fevereiro, a polícia de Surrey fez um apelo por testemunhas após a divulgação, em dezembro, de documentos editados pelo Departamento de Justiça dos EUA contendo denúncias de "tráfico humano e abusos sexuais contra um menor" entre 1994 e 1996 na vila de Virginia Water, em Surrey.

Assim como em fevereiro, a polícia britânica não mencionou nenhum nome na declaração divulgada nesta terça-feira.

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