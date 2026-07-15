Novas diretrizes da OMS: até 45% do risco de demência poderia ser prevenido ou adiado
Dentre os riscos modificáveis, estão tabagismo, consumo de álcool e sedentarismo
Novas diretrizes para prevenção de demência foram divulgadas pela Organização Mundial da Saúde ( OMS) nesta quarta-feira (15). Segundo o documento, até 45% do risco de problemas cognitivos poderia ser prevenido ou adiado.
Mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo, e o Alzheimer é responsável por 60 a 70% dos casos.
“Hoje sabemos mais do que nunca sobre o que influencia o risco de demência, e essas diretrizes traduzem esse conhecimento em ação. Os países agora dispõem de recomendações claras e baseadas em evidências que podem colocar em prática imediatamente para proteger a saúde cognitiva das pessoas”, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS
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Fatores de risco modificáveis, segundo a OMS
Dentre os fatores de risco modificáveis, estão:
- Tabagismo;
- Consumo de álcool;
- Isolamento social;
- Sedentarismo;
- Poluição do ar; e
- Doenças não transmissíveis (DNTs), incluindo hipertensão arterial e diabetes.
Recomendações das novas diretrizes
Além de observar e evitar os fatores de risco, as diretrizes recomendam treinamento cognitivo, estimulação cognitiva e participação em atividades sociais tanto para pessoas com cognição normal quanto para os que apresentam comprometimento cognitivo leve.
Para evitar as doenças não transmissíveis, a OMS orienta o aumento da atividade física, a cessação do tabagismo, a redução do consumo de álcool, a adoção de uma alimentação saudável e também fez uma nova recomendação de redução a exposição à poluição do ar.
Além disso, recomenda controle de condições cardiometabólicas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e uso de aparelhos auditivos para quem sofre com perda auditiva.
Por outro lado, não são recomendações a suplementação com vitaminas B e E, ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 (PUFA) e multivitaminas/minerais na ausência de um diagnóstico de deficiência, devido à falta de evidências de que quaisquer benefícios potenciais superem os efeitos prejudiciais inesperados.