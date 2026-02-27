Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil a partir de março
As concentrações de 12,5 mg e 15 mg serão disponibilizadas nas farmácias na segunda quinzena de março
Novas dosagens de Mounjaro (tirzepatida) chegarão ao mercado brasileiro nas próximas semanas, de acordo com informações da Eli Lilly do Brasil, fabricante do medicamento, divulgadas nesta sexta-feira (27). As concentrações de 12,5 mg e 15 mg serão disponibilizadas nas farmácias na segunda quinzena de março.
A chegada das novas dosagens amplia as opções de tratamento para pacientes com diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades associadas, obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade. Com isso, os pacientes brasileiros passarão a contar com todas as doses de Mounjaro disponíveis: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg.
"Com a chegada das doses mais altas, completamos o portfólio de Mounjaro no Brasil e damos um passo importante para apoiar médicos e pacientes em decisões realmente individualizadas. As doenças cardiometabólicas exigem opções terapêuticas que acompanhem a complexidade dos casos.”, destaca Felipe Berigo, diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, em comunicado.