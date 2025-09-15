Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil a partir deste mês

Concentrações de 7,5 mg e 10 mg serão disponibilizadas nas farmácias entre esta quinzena de setembro e a segunda metade de outubro

Reportar Erro
Mounjaro e WegovyMounjaro e Wegovy - Foto: Eli Lilly/Divulgção; Divulgação

Novas dosagens de Mounjaro (tirzepatida) chegarão ao mercado brasileiro nas próximas semanas, de acordo com informações da Eli Lilly do Brasil, fabricante do medicamento, divulgadas nesta segunda-feira (15).

As concentrações de 7,5 mg e 10 mg serão disponibilizadas nas farmácias já nesta quinzena de setembro, e a partir da segunda metade de outubro, respectivamente.

As duas novas apresentações também estarão disponíveis pelo Programa Lilly Melhor Para Você, com o preço máximo de R$ 2.599,00 (7,5 mg) e R$ 2.999,00 (10 mg) no e-commerce e R$ 2.699,00 (7,5 mg) e R$ 3.099,00 (10 mg) nas lojas físicas.

O valor é suficiente para um mês de tratamento, dado trata-se de uma caixa com quatro canetas autoinjetoras, uma por semana. As compras realizadas fora do programa terão os valores máximos de R$ 3.175,00 (7,5 mg) e R$ 3.645,00 (10 mg), considerando a alíquota de 18% de ICMS.

Leia também

• Fentanil, droga que mais mata nos EUA, é apreendida pela 1ª vez em Pernambuco

• Mounjaro contra o Alzheimer? UERJ estuda potencial da substância ativa da caneta emagrecedora

 "Estamos entusiasmados de poder trazer as novas dosagens para o mercado local. A Lilly é uma empresa com mais de 100 anos de história e experiência em cardiometabolismo e por isso sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2, e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas”, explica Felipe Berigo, diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil.

Até o momento, apenas as dosagens iniciais, de 2,5 mg e 5mg estão disponíveis. Com o novo anúncio, apenas as dosagens mais elevadas, de 12,5 mg e 15 mg ainda não são comercializadas no país. O Mounjaro é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter