SAÚDE Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil a partir deste mês Concentrações de 7,5 mg e 10 mg serão disponibilizadas nas farmácias entre esta quinzena de setembro e a segunda metade de outubro

Novas dosagens de Mounjaro (tirzepatida) chegarão ao mercado brasileiro nas próximas semanas, de acordo com informações da Eli Lilly do Brasil, fabricante do medicamento, divulgadas nesta segunda-feira (15).

As concentrações de 7,5 mg e 10 mg serão disponibilizadas nas farmácias já nesta quinzena de setembro, e a partir da segunda metade de outubro, respectivamente.

As duas novas apresentações também estarão disponíveis pelo Programa Lilly Melhor Para Você, com o preço máximo de R$ 2.599,00 (7,5 mg) e R$ 2.999,00 (10 mg) no e-commerce e R$ 2.699,00 (7,5 mg) e R$ 3.099,00 (10 mg) nas lojas físicas.

O valor é suficiente para um mês de tratamento, dado trata-se de uma caixa com quatro canetas autoinjetoras, uma por semana. As compras realizadas fora do programa terão os valores máximos de R$ 3.175,00 (7,5 mg) e R$ 3.645,00 (10 mg), considerando a alíquota de 18% de ICMS.

"Estamos entusiasmados de poder trazer as novas dosagens para o mercado local. A Lilly é uma empresa com mais de 100 anos de história e experiência em cardiometabolismo e por isso sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2, e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas”, explica Felipe Berigo, diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil.

Até o momento, apenas as dosagens iniciais, de 2,5 mg e 5mg estão disponíveis. Com o novo anúncio, apenas as dosagens mais elevadas, de 12,5 mg e 15 mg ainda não são comercializadas no país. O Mounjaro é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

