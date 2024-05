A- A+

POLÍCIA Novas imagens mostram outras cenas de agressões de babá a duas crianças no Recife As novas gravações foram feitas no dia 4 de maio, nove dias antes da prisão

Novas imagens de câmera de segurança instalada na brinquedoteca de um edifício na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife, mostram outras séries de agressões de uma babá a duas crianças, um bebê de oito meses e um menino de dois anos. Ela foi presa em 13 de maio.

As novas gravações foram feitas no dia 4 de maio, nove dias antes da prisão. A babá aparece sentada no chão, em cima de um tapete na brinquedoteca. Ela está com a criança menor no colo e a empurra algumas vezes.

Em seguida, a mulher, que era folguista da babá fixa dos meninos, aparece empurrando o menino e o puxa pela perna. Quando percebe a aproximação de outra babá no local, ela tenta disfarçar a violência e abraça a criança.

Em outro corte das imagens, a babá balança o menino, que bate a cabeça várias vezes no chão e chora. A mulher continua balançando a criança e a puxa pelos braços.

No Dia das Mães, o domingo 12 de maio, dia anterior à prisão da mulher, o pai dos meninos percebeu, ao dar banho no menor, que havia marcas de arranhão na barriga dele. Em depoimento à polícia, a mãe afirmou que estranhou os sinais, já que aquele era o segundo banho do menino no dia e, no anterior, o corpo não tinha marcas.

O próprio menino relatou que foi a babá quem causou as marcas nele. Após constatarem as cenas de agressão às duas crianças, por meio de imagens de câmeras de segurança do local, os pais entraram em contato com a Polícia Militar de Pernambuco. A corporação enviou equipes ao local e prendeu a babá em flagrante delito.

A babá passou por audiência de custódia no mesmo dia da prisão, no Recife. Ela teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e foi encaminhada à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da Capital pernambucana.

