Qui, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRANSPORTE

Novas integrações temporais ampliam conexões de ônibus em Paulista a partir deste sábado (29)

Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros, com possibilidade de integração por até duas horas usando o Cartão VEM

Reportar Erro
Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros e começa a partir deste sábado (29)Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros e começa a partir deste sábado (29) - Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio de Transporte

A partir deste sábado (29), passageiros de algumas linhas de ônibus que atendem os bairros litorâneos de Paulista terão novas opções de conexão com a rede de transporte público.

A mudança prevê a implantação da integração temporal, que permite utilizar mais de uma linha no período de duas horas com o Cartão VEM, sem a necessidade de pagar uma nova passagem.

Leia também

• Grande Recife lança Rumo, plataforma de informações para passageiros de ônibus na RMR

• Humanização dos motoristas é apontada como caminho para reduzir riscos no transporte

A medida deve beneficiar cerca de 23 mil usuários e amplia as possibilidades de deslocamento para quem utiliza as linhas que circulam pela região.

Com a mudança, os passageiros terão novas alternativas de ligação com o Terminal Integrado de Rio Doce, além de opções para chegar ao Terminal Integrado de Joana Bezerra por meio de outras linhas que atendem os bairros litorâneos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter