Novas integrações temporais ampliam conexões de ônibus em Paulista a partir deste sábado (29)
Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros, com possibilidade de integração por até duas horas usando o Cartão VEM
A partir deste sábado (29), passageiros de algumas linhas de ônibus que atendem os bairros litorâneos de Paulista terão novas opções de conexão com a rede de transporte público.
A mudança prevê a implantação da integração temporal, que permite utilizar mais de uma linha no período de duas horas com o Cartão VEM, sem a necessidade de pagar uma nova passagem.
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A medida deve beneficiar cerca de 23 mil usuários e amplia as possibilidades de deslocamento para quem utiliza as linhas que circulam pela região.
Com a mudança, os passageiros terão novas alternativas de ligação com o Terminal Integrado de Rio Doce, além de opções para chegar ao Terminal Integrado de Joana Bezerra por meio de outras linhas que atendem os bairros litorâneos.