Novas lições do Menestrel da Educação 

Raras são as figuras públicas brasileiras que, decidida e obsessivamente, viram transformar suas defesas pela Educação como verdadeiras missões. Poderia listar aqui esses nomes, mas seria injusto porque incorreria no erro de algum esquecimento. Prefiro, assim, ter a minha liberdade de escolha e, até mesmo, meu jeito de ilustrar o grau de comprometimento daquele que foi por mim o escolhido. E, se dentro desse contexto, a figura pública para quem dou esse destaque, está ao alcance dos meus olhos e das minhas palavras, essa referência passa a ter outra dimensão. De importância e grandeza.

Quero aqui me referir ao iluste brasileiro - e pernambucano - Cristovam Buarque. Nem devoto tempo para apresentá-lo pelo seu compromisso público, tão bem expresso pelas missões bem cumpridas, nos cargos pelos quais ele passou. Prefiro mostrar seu lado de cidadão comum, economista e humanista, que tem lhe rendido não menos gestos de admiração. Portanto, pelo convívio mais próximo que se deu recentemente, bem como, pela sua rebeldia civil de crer na Educação como derradeira saída para transformar o Brasil, atrevo-me na minha escolha por vê-lo e tê-lo como o cara (ou a cara?) da defesa de tão importante causa. Por isso mesmo, antecipei-me numa concessão honorífica bem particular: trato-o como o nosso "Menestrel da Educação".

A reclusão da pandemia me levou a cultivar novos contatos. Alguns renderam proximidades, do tipo de convidá-los para conversas e debates. E assim, por essa estrada realçada pelo pavimento cultural dos seminários que compõem a programação do Cine PE, contei com a presença de Cristovam, já por duas vezes. Alinhei-me ao desfraldar de sua bandeira pela Educação. E ao que parece, ele se tornou um fã ilustre do nosso Festival. Não considero exagero essa conclusão aparentemente ousada, porque pude perceber, nessa conexão maior dele com um mero projeto audiovisual, algumas boas vicissitudes. Atenho-me, pelo menos, a duas que me vêm à cabeça neste instante.

Uma primeira foi perceber Cristovam ainda mais envolvido com as questões da hora que dizem respeito à Cultura. Claro que sua dimensão intelectual e até mesmo sua missão guerreira de educador e educacionista, permitiam-lhe o trânsito para opinar com o devido conhecimento. Mas, assisti-lo emvolvido com a programação, a ponto de vê-lo escrever a respeito, no decorrer do evento, foi algo merecedor de registro.

O mais importante estava ainda por vir e se revelou como algo tão ou mais importante que a primeira atitude que acima revelei. Nesse sentido, a mesma satisfação que tive com a presença de Cristovam nas edições recentes do Cine PE, foi contar também com outros convidados ímpares, como foram os casos de Mandetta, Rigotto e Bacha. Figuras públicas de enorme dimensão nacional.

No caso de Bacha, uma questão muito particular se revelou nos corredores do Festival. Foi simplesmente o reencontro dele com Cristovam, velhos amigos assim constituídos, por conta do início de uma vida acadêmica, que já se mostrava longeva para ambos. Tanto tempo sem estarem juntos, a realização do encontro num inesperado festival de cinema, significou a consagração de um gesto não menos surpreendente. Ou seja, o Cine PE proporcionou a Cristovam a possibilidade já concreta de escrever um livro, no qual ele descreve toda sua trajetória profissional com Bacha. Um texto que traz uma conversa descontraída entre dois nomes de incontestável grandeza estrelar na nossa vida pública.

Sem dúvida, mais um privilégio que a vida me concedeu, embora que alcançado com o apoio que tenho de todos que me cercam, em especial, da minha esposa e parceira Sandra. Em suma, o Cine PE 2023 irá acontecer em breve e o Menestrel estará de volta. Se o audiovisual já lhe garante algum viço para robustecer seu compromisso com a Educação, quem sabe essa história já não mereça ser agora um belo roteiro para filme.

Na força da música e da poesia de Milton e Brandt, quando ambos reverenciaram Teotônio, atrevo-me na troca de uma simples palavra, para que caiba melhor a Cristovam:

"quem é esse saltimbanco, falando em rebelião (educação), como quem fala de amores, para a moça do portão?".

Em sendo essa moça, sua companheira Gladys, que há mais de 50 anos, compartilha da mesma luta, Cristovam é o cara.





*Economista e colunista desta Folha de Pernambuco

