Novas medidas tributárias causam insegurança jurídica

O Governo Federal (GF), por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.202, de 28.12.2023, anunciou um conjunto de novos procedimentos tributários, que será enviado ao Congresso Nacional (CN), com a finalidade de aumentar a arrecadação e combater o déficit das contas públicas federais nos próximos anos. A MP engloba as 3 (três) medidas: a 1ª medida limita a compensação de tributos federais, ou seja, os impostos pagos indevidamente, que já foram reconhecidos pela justiça, não poderão ser amortizados integralmente com os tributos que a empresa tenha a recolher.

Isso significa dizer que os créditos tributários superiores a R$ 10 milhões somente poderão ser compensados, de forma escalonada/gradual, como se fossem uma espécie de “parcelamento de créditos”, cujo limite mensal de créditos será compensado, de acordo com o que for estabelecido em ato do Poder Executivo. Esse limite mensal a ser utilizado será graduado, em função do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

Portanto, de acordo com a redação desta MP, mesmo após uma decisão judicial em que o direito do contribuinte é líquido e certo, haverá uma restrição e limitação do exercício deste direito, baseado nas novas regras estabelecidas pelo GF; a 2ª medida trata das mudanças no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), criado na pandemia para beneficiar o setor cultural e prorrogado pelo CN até 2026. Parte dos abatimentos tributários, incluídos nesse programa, será revogada gradualmente até 2025. Isso quer dizer que a desoneração sobre as contribuições sociais será extinta em maio de 2024, enquanto que o benefício para o Imposto de Renda só deve acabar em 2025; a 3ª medida, considerada a mais questionável de todas, revoga a chamada desoneração da folha de pagamento.

A partir dela, a reoneração da folha de pagamento passa a ser gradual, contrariando a prorrogação da desoneração promulgada pelo CN. De acordo com o texto da MP, no caso da reoneração da folha de pagamento das empresas, a mudança passa a valer em 1º de abril de 2024. Pela regra atual que o CN tinha renovado até 2027, 17 (dezessete) setores estavam autorizados a substituir a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, por um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Com base na referida MP, a contribuição previdenciária patronal volta a incidir sobre a folha de pagamento gradualmente. Portanto, essa MP, além do desprezo da segurança jurídica, pode ser considerada inconstitucional pelo fato de: (a) revogar os benefícios fiscais que ainda se encontram em vigor no caso do PERSE; (b) restringir as compensações de créditos tributários transitados em julgado; e (c) publicar uma MP, contrariando a prorrogação da desoneração promulgada pelo CN.

- Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores

