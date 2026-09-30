Novas regras para doação de sangue entram em vigor no Hemope nesta quarta (30); veja o que muda
Critérios do hemocentro foram atualizados seguindo portaria publicada pelo Ministério da Saúde
As regras para a doação de sangue na Fundação de Hemocentro e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) foram atualizadas a partir desta quarta-feira (30), de acordo com portaria publicada pelo Ministério da Saúde em julho deste ano.
Os novos critérios entram em vigor com o objetivo de garantir mais agilidade e segurança para quem deseja doar sangue.
Entre as principais mudanças, está a possibilidade de doadores regulares continuarem doando após os 70 anos, desde que estejam aptos na avaliação clínica.
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Também foram reduzidos alguns períodos de impedimento temporário, como nos casos de endoscopia e uso de anabolizantes sem prescrição médica, que passam de seis para quatro meses.
"A gente teve ganhos que acreditamos que vá facilitar bastante a chegada do doador ao hemocentro", comentou a diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta.
Os novos critérios alteram os prazos para doação após procedimentos como tatuagem para apenas sete dias, em caso de comprovação de licença sanitária do estúdio e de recibo.
Quando se trata de maquiagem definitiva, botox, preenchimento, microagulhamento e piercing, o prazo também foi reduzido para quatro meses.
Para quem contraiu tuberculose, a portaria indicou que o tempo de inaptidão diminuiu de cinco para dois anos.
Já aqueles que utilizam canetas emagrecedoras, precisam passar por uma avaliação individual para definir se a doação de sangue é autorizada ou não.
As etapas de triagem, testagem e rastreabilidade permanecem iguais, garantindo a segurança do processo para doadores e pacientes.
No site do Hemope, o público pode encontrar um formulário com todos os critérios de aptidão e inaptidão para doação de sangue.
Segundo a gestora, as mudanças servem como avanços nos métodos de triagem laboratorial e mudanças no perfil da população, permitindo uma avaliação mais individualizada dos candidatos.
"Aqui a gente vai fazer uma avaliação clínica na triagem para ver se você realmente tem todos os parâmetros que são necessários para fazer a doação de sangue", explicou Anna Fausta.
Como doar sangue no Hemope?
O Hemope está localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e está aberto de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.
Caso os interessados desejem agendar a sua doação no Hemope, o telefone 0800 081-1535 está disponível para contato, assim como o link de agendamento disponível no Instagram.
No site do Hemope, é possível conferir quais são os critérios para doar sangue.