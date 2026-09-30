A- A+

Saúde Novas regras para doação de sangue entram em vigor no Hemope nesta quarta (30); veja o que muda Critérios do hemocentro foram atualizados seguindo portaria publicada pelo Ministério da Saúde

As regras para a doação de sangue na Fundação de Hemocentro e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) foram atualizadas a partir desta quarta-feira (30), de acordo com portaria publicada pelo Ministério da Saúde em julho deste ano.



Os novos critérios entram em vigor com o objetivo de garantir mais agilidade e segurança para quem deseja doar sangue.



Entre as principais mudanças, está a possibilidade de doadores regulares continuarem doando após os 70 anos, desde que estejam aptos na avaliação clínica.

Também foram reduzidos alguns períodos de impedimento temporário, como nos casos de endoscopia e uso de anabolizantes sem prescrição médica, que passam de seis para quatro meses.



"A gente teve ganhos que acreditamos que vá facilitar bastante a chegada do doador ao hemocentro", comentou a diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta.

Anna Fausta, diretora de hemoterapia do Hemope. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Os novos critérios alteram os prazos para doação após procedimentos como tatuagem para apenas sete dias, em caso de comprovação de licença sanitária do estúdio e de recibo.



Quando se trata de maquiagem definitiva, botox, preenchimento, microagulhamento e piercing, o prazo também foi reduzido para quatro meses.



Para quem contraiu tuberculose, a portaria indicou que o tempo de inaptidão diminuiu de cinco para dois anos.



Já aqueles que utilizam canetas emagrecedoras, precisam passar por uma avaliação individual para definir se a doação de sangue é autorizada ou não.

Critérios entram em vigor com o objetivo de garantir mais agilidade e segurança para quem deseja doar sangue. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

As etapas de triagem, testagem e rastreabilidade permanecem iguais, garantindo a segurança do processo para doadores e pacientes.



No site do Hemope, o público pode encontrar um formulário com todos os critérios de aptidão e inaptidão para doação de sangue.

Segundo a gestora, as mudanças servem como avanços nos métodos de triagem laboratorial e mudanças no perfil da população, permitindo uma avaliação mais individualizada dos candidatos.



"Aqui a gente vai fazer uma avaliação clínica na triagem para ver se você realmente tem todos os parâmetros que são necessários para fazer a doação de sangue", explicou Anna Fausta.

Estoques do banco de sangue do Hemope vêm operando em nível baixo. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Como doar sangue no Hemope?

O Hemope está localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e está aberto de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.



Caso os interessados desejem agendar a sua doação no Hemope, o telefone 0800 081-1535 está disponível para contato, assim como o link de agendamento disponível no Instagram.

No site do Hemope, é possível conferir quais são os critérios para doar sangue.

Veja também