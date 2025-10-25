A- A+

NOVA ZELÂNDIA Adolescente neozelandês perde parte do intestino após engolir quase 200 ímãs Menino de 13 anos engoliu centenas ímãs de neodímio, que se uniram e causaram obstrução em diversas partes do abdômen

Um menino de 13 anos na Nova Zelândia teve parte do intestino removido cirurgicamente após ingerir quase 200 ímãs de alta potência.

De acordo com um relato de caso recente, publicado na revista científica The New Zealand Medical Journal, a criança deu entrada no Hospital Tauranga com dor abdominal, admitindo ter engolido possivelmente 100 ímãs de neodímio cerca de uma semana antes.

O número real recuperado de seu abdômen acabou sendo muito maior.

Usando um raio X, os médicos visualizaram quatro cadeias lineares em partes separadas do intestino do menino. Uma vez dentro do abdômen, os pequenos objetos de metal se uniram de forma destrutiva.

Durante a cirurgia, as cadeias foram encontradas em seções separadas do intestino delgado e do ceco intestinal (a primeira parte do intestino grosso).

Comprimidas, elas causavam a morte de várias áreas do tecido por falta de sangue, no que é conhecido como necrose por pressão.

Embora os cirurgiões tenham sido forçados a remover parte do intestino, o adolescente se recuperou bem e recebeu alta oito dias depois.

"Como mostra este estudo de caso, a ingestão de pequenos ímãs de alta potência representa risco de vida", afirma o pesquisador Alex Sims, da Universidade de Auckland, em comunicado.

"Pequenos ímãs de alta potência têm sido comercializados e vendidos como brinquedos divertidos para adultos e crianças quando vendidos em conjuntos, pois podem ser usados para criar diferentes formatos e também como brinquedos de agitação. Infelizmente, eles geralmente vêm em pequenas bolas coloridas, o que os torna atraentes para as crianças engolirem."

O motivo pelo qual o adolescente engoliu os ímãs não foi explicado no relatório. No entanto, recentemente, autoridades governamentais da Nova Zelândia alertaram sobre uma tendência nas redes sociais em que crianças são incentivadas a usar ímãs para fazer piercings na língua, no nariz ou nos lábios. Esses itens podem ser engolidos acidentalmente, com consequências perigosas.





Em 2013, após uma série de hospitalizações por causa de ímãs, autoridades do governo da Nova Zelândia proibiram permanentemente a venda daqueles feitos de neodímio-ferro-boro (NIB).

Eles são conhecidos como "ímãs de terras raras" e são até 50 vezes mais fortes do que os típicos ímãs ferrosos. Os médicos que cuidam do seu caso dizem que é "alarmante" a dificuldade de realmente fazer cumprir a proibição na Nova Zelândia.

Em 2024, uma jovem neozelandesa engoliu dois ímãs de terras raras em uma festa de aniversário.

"Quando os médicos tiraram as radiografias dela, foi fácil ver que os ímãs estavam conectados", disse sua mãe. "No entanto, um deles passou para o intestino e o outro ficou no estômago. A atração magnética fez com que eles se conectassem através do tecido e causou uma ruptura no estômago. Isso significou que minha filha teve que passar por uma cirurgia de emergência."

Se houver suspeita de que uma jovem tenha engolido um ímã, as autoridades afirmam que é vital que ela seja levada ao hospital o mais rápido possível. Mais de 75% dos pacientes precisarão de cirurgia ou endoscopia.

