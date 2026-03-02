Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
APREENSÃO

Celulares com visão noturna e bateria de alta duração são apreendidos em aeroporto do RJ

De acordo com a Receita Federal, aparelhos da marca Doogee são avaliados em cerca de R$ 25 mil. Carga estava irregular

Reportar Erro
Nove celulares robustos da marca chinesa Doogee importados irregularmente são apreendidos em aeroporto do RJNove celulares robustos da marca chinesa Doogee importados irregularmente são apreendidos em aeroporto do RJ - Foto: Receita Federal/Divulgação

A Receita Federal apreendeu nove celulares de alta resistência da marca chinesa Doogee importados irregularmente para o Brasil. Essa foi a primeira interceptação no país e aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no último sábado (28).

Segundo a Receita Federal, os aparelhos foram localizados durante uma fiscalização de rotina em um voo doméstimo de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro.

Um estudante, que não teve idade e identidade reveladas, transportava os celulares, "avaliados em aproximadamente R$ 25 mil, sem comprovação de importação regular", explicou a autarquia.

A Doogee é uma marca pouco conhecida no Brasil, mas que tem ampla fabricação no exterior. O foco está na produção de celulares de alta resistência, voltados principalmente para quem precisa de um aparelho mais robusto para a prática de esportes, acampamento e outras atividades.

Leia também

• Recife: mulher morre após ser atropelada e ficar presa embaixo de carro depois de colisão

• Bombeiros seguem buscas por homem que caiu no Capibaribe

• Homem cai de caiaque no Rio Capibaribe, na altura do Parque das Graças

De acordo com a Receita Federal, o caso chama atenção justamente pelo perfil dos celulares.

"Os aparelhos possuem características diferenciadas, como visão noturna por infravermelho, certificações internacionais de resistência e alta capacidade de bateria — especificações que ampliam seu potencial de revenda no mercado informal, inclusive para públicos específicos que demandam dispositivos de alta robustez", afirmou.

Os celulares foram retidos e encaminhados para os procedimentos fiscais cabíveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter