A- A+

APREENSÃO Celulares com visão noturna e bateria de alta duração são apreendidos em aeroporto do RJ De acordo com a Receita Federal, aparelhos da marca Doogee são avaliados em cerca de R$ 25 mil. Carga estava irregular

A Receita Federal apreendeu nove celulares de alta resistência da marca chinesa Doogee importados irregularmente para o Brasil. Essa foi a primeira interceptação no país e aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no último sábado (28).

Segundo a Receita Federal, os aparelhos foram localizados durante uma fiscalização de rotina em um voo doméstimo de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro.

Um estudante, que não teve idade e identidade reveladas, transportava os celulares, "avaliados em aproximadamente R$ 25 mil, sem comprovação de importação regular", explicou a autarquia.

A Doogee é uma marca pouco conhecida no Brasil, mas que tem ampla fabricação no exterior. O foco está na produção de celulares de alta resistência, voltados principalmente para quem precisa de um aparelho mais robusto para a prática de esportes, acampamento e outras atividades.

De acordo com a Receita Federal, o caso chama atenção justamente pelo perfil dos celulares.

"Os aparelhos possuem características diferenciadas, como visão noturna por infravermelho, certificações internacionais de resistência e alta capacidade de bateria — especificações que ampliam seu potencial de revenda no mercado informal, inclusive para públicos específicos que demandam dispositivos de alta robustez", afirmou.

Os celulares foram retidos e encaminhados para os procedimentos fiscais cabíveis.

Veja também