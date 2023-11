A- A+

SÍRIA Nove civis, incluindo seis crianças, morrem na Síria por bombardeio do exército Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, bombardeios e confrontos ocorreram na área neste sábado, antes do grupo ser atingido

Nove civis, incluindo seis crianças, que colhiam azeitonas morreram neste sábado (25) na Síria devido a um bombardeio do exército na província de Idlib (noroeste), o último grande reduto rebelde no país, segundo uma ONG.

"Um bombardeio terrestre por parte das forças do regime" atingiu o grupo "enquanto colhiam azeitonas na aldeia de Qoqfin", na região montanhosa de Jabal al Zawiya, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Nove civis, "incluindo uma mulher e seis crianças", morreram e outros ficaram feridos, alguns gravemente, acrescentou o OSDH, com sede no Reino Unido, mas com uma grande rede de fontes na Síria.

Hayat Tahrir al Sham (HTS, antigo braço local da Al-Qaeda) controla grandes áreas de Idlib e outras províncias vizinhas. O regime sírio, os Estados Unidos e a ONU consideram o HTS um grupo terrorista.

Segundo o OSDH, bombardeios e confrontos ocorreram na área neste sábado, antes do grupo ser atingido. O HTS bombardeou fortemente o território vizinho, controlado pelo regime do presidente Bashar al-Assad, após o ataque mortal.

O conflito na Síria, iniciado em 2011, deixou mais de meio milhão de mortos e dividiu o país. Foi declarado um cessar-fogo em Idlib após uma ofensiva do regime em março de 2020, mas é regularmente violado.

