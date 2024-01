Nove corpos são encontrados perto de duto de gasolina no México

Autoridades mexicanas encontraram nove cadáveres nesta terça-feira (9) nas proximidades de um duto de combustível no estado de Querétaro (centro), onde foi detectada a presença de traficantes de gasolina.

“Tratam-se de novos corpos de pessoas do sexo masculino, os quais já não contavam com sinais estranhos”, disse Ángel Rangel, secretário de Segurança do município de San Juan del Río em uma declaração na rede social X, antigo Twitter.