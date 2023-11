A- A+

EDUCAÇÃO Nove estudantes da rede municipal do Recife embarcam para intercâmbio em Portugal neste sábado (11) Viagem acontece por meio do "Era uma Vez", projeto que incentiva alunos a produzirem histórias em quadrinhos sobre momentos importantes para a história do Brasil

Nove estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife, ao lado do seus respectivos professores de História, embarcam neste sábado (11) para intercâmbio em Portugal. Os alunos foram selecionados pelo projeto “Era uma Vez”, realizado pela produtora cultural Origem, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Lwart Soluções Ambientais e apoio da Prefeitura do Recife.

Esta foi a primeira vez que a capital pernambucana foi inserida no projeto, que contou com a participação de 80 estudantes do 8º ano de 11 escolas da rede municipal da cidade e seus respectivos professores de História.

Desde o mês de maio, a iniciativa movimentou as unidades da rede, incentivando os estudantes a produzirem histórias em quadrinhos contando momentos importantes para a história do Brasil. Os professores também tiveram uma atenção especial e passaram por formações para também integrarem o projeto.

Desafio de repassar a História que não é contada nos livros

Uma das professoras com viagem marcada para Portugal, a mestre em História com graduação em História e Economia Laura Da Hora ensina na Escola Municipal Marechal Rondon. Na unidade, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste da cidade, ela desenvolveu o "Projeto da Independência do Brasil: Eu vi, eu estava lá", que tenta viabilizar pessoas "deixadas de lado" nos livros sobre o processo de Independência do Brasil, proclamada em 1822. A ação traz um olhar especial para os povos originários, pessoas negras e mulheres.



Ela conta à Folha de Pernambuco que o Era uma Vez chegou aos seus ouvidos por meio de formações da Secretaria de Educação pelas quais professores da rede passam rotineiramente. Ao ouvir a abordagem empregada na iniciativa, logo decidiu o tema que desenvolveria em aula com seus alunos.

"Sempre me interessei pelo tema, revisitando a Independência do Brasil, e sempre acreditei que a História é mais do que estava nos livros. O projeto foi dividido em cinco etapas e ainda está acontecendo. Eu passava por formações e repassava para os alunos dentro de sala de aula, para debatermos", destacou.

Chegamos a fazer uma exposição na Caixa Cultural do Recife sobre as mulheres que participaram da Independência, porque a ideia era trazer à luz os oprimidos, que não são lembrados nos livros. Por que apenas Dom Pedro é lembrado na história da Indpendência?", questiona a professora.

Professora Laura Da Hora. - Foto: Paulo Melo/PCR

Dentre as atividades do projeto encabeçado por Laura, está um grande marco: a publicação de histórias em quadrinhos desenvovidas por seus alunos no livro "Era uma Vez... Brasil: mais que o Ipiranga, as Independências e outros Brasis", em agosto deste ano, que será distribuído em bibliotecas nacionais e de Portugal. A data marcou também o resultado do programa, que elegeu três alunos da historiadora - além dela mesma - entre os selecionados para ir para a Europa.

"Até agora, não tenho dimensões reais de como é o projeto. Com certeza, é um marco na minha vida e tem um efeito de multiplicação muito grande. Vamos para a Europa para poder trocar experiências e passar uma visão que eles não têm da nossa história", começou a professora.

"Por meio de um projeto desse tipo, enquanto professora, conseguimos perceber que a educação faz sentido. Poder levar uma história crítica para fora é muito gratificante. Esse debate (pessoas invisibilizadas na História) está há muito tempo dentro da academia, e podermos trazê-lo para alunos da rede municipal é surreal. Mostrar que a história não é bem assim como eles pensam e que há muita gente que foi deixada de lado", completou.

História que faz 'abrir os olhos'

Maria Eduarda de Souza, de 14 anos, está entre os três alunos de Laura do 8° ano selecionados para o intercâmbio. Em Portugal, ela, acompanhada dos colegas João Alberto dos Santos e Tales Gabriel de Queiroz, além dos professores e dos demais seis estudantes eleitos, poderá vivenciar experiências históricas e culturais do país, refazendo os caminhos que a família real e a corte portuguesa percorreram antes da chegada ao Brasil, em 1808.

"As minhas expectativas para a viagem são as melhores. A ansiedade já tá batendo. O projeto é de grande importância, principalmente para nós, alunos de escola pública. A maneira com que eles abordam a história do nosso próprio país, que a gente geralmente não presencia nos livros didáticos e na escola", revelou Maria Eduarda.

Maria Eduarda de Souza, estudante selecionada no projeto. - Foto: Cortesia

A viagem também conta com visitas a pontos históricos, escolas, universidades de Lisboa e regiões próximas, onde terão a oportunidade de trocar informações diretamente com portugueses, falando, inclusive, sobre os aspectos culturais regionais do Brasil. Os estudantes brasileiros também devem apresentar os produtos produzidos por eles durante as etapas do projeto.

Para Maria Eduarda, assim como para Laura, o principal incentivo do projeto está no aprendizado "fora da caixinha", que foge das normas de ensino tradicionais e dá espaço para novas narrativas. Esse lugar necessário abre a oportunidade para uma educação de maior qualidade, que representa e dá voz a povos oprimidos que merecem um lugar de destaque.

"Foi muito importante esse aprendizado, que não é ensinado nos livros. Nós sempre ficamos pensando 'onde está o Nordeste e o Norte?' nos livros. A professora Laura ter dado esse ensinamento, ter falado sobre pessoas negras, indígenas e mulheres, importantes nesse processo de Independência do Brasil, fez abrir os nossos olhos", finalizou a estudante.

