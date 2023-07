Nove homens são presos na avenida Caxangá por assaltos a farmácias e roubo de cargas

A- A+

Nove homens foram presos, na noite dessa quinta-feira (20), na avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, suspeitos de assaltos a farmácias e roubo de cargas.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM realizavam rondas na BR-101, nas proximidades do cruzamento com a BR-232, quando receberam informações sobre a movimentação estranha de um caminhão.



A equipe seguiu para o local da denúncia e localizou o veículo, além de duas pessoas que faziam a escolta. Ao avistarem os policiais, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado com os demais envolvidos.





Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de um roubo de carga de material automotivo, avaliada em R$ 285 mil, que foi encontrada intacta.



Segundo a PM, contra um dos suspeitos havia um mandado de prisão em aberto. Além disso, dois dos envolvidos também teriam praticado roubos em algumas farmácias da rede Drogasil nos últimos dias.

Após a ocorrência ser apresentada à Polícia Civil, o supervisor da rede de farmácias reconheceu um dos autores de um assalto, ocorrido na Zona Sul do Recife, no último dia 13 de julho.

Veja também

MUNDO Manifestantes queimam bandeira LGBTQIA+ no Iraque em protesto contra onda de islamofobia na Suécia