México Nove mortos em confronto armado no centro do México Entre os mortos estão dois policiais, seis supostos criminosos e um transeunte

Um confronto armado entre supostos criminosos e policiais deixou pelo menos nove mortos na cidade de Cuernavaca, localizada no estado central mexicano de Morelos, a cerca de 80 km da Cidade do México, informaram as autoridades locais.

“Atendendo aos relatos de cidadãos sobre a presença de homens armados em vários veículos, elementos da Polícia Preventiva (...) entraram em confronto com civis que portavam armas de diferentes calibres”, afirmou a Secretaria de Proteção ao Cidadão de Cuernavaca, em um comunicado publicado no Facebook.

A autoridade explicou que o confronto começou quando civis armados a bordo de várias vans atacaram várias pessoas que bebiam na rua, então a polícia iniciou uma perseguição para detê-los.

Entre os mortos estão dois policiais, seis supostos criminosos e um transeunte.

Conhecida por seu clima quente, Cuernavaca é a capital do estado de Morelos e um popular destino de férias.

No entanto, a cidade foi abalada pela violência associada ao crime organizado, assim como em várias partes de Morelos, que também faz fronteira com o conturbado estado de Guerrero.

Em 2020, um ataque armado contra pessoas que estavam em um velório nesta localidade deixou oito mortos, incluindo dois menores, e 14 feridos.

O México registra uma taxa de homicídios de 25 casos por 100 mil habitantes. A mídia trip foi aplicada desde 2006, quando o governo da época declarou guerra ao tráfico de drogas, com participação militar. Desde então, o número de pessoas desaparecidas também disparou para mais de 112 mil.

