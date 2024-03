Nove pessoas morrem e 78 são internadas após comerem carne de tartaruga, em Zanzibar

A- A+

Nove pessoas morreram, incluindo oito crianças, e 78 foram hospitalizadas depois de comerem carne de tartaruga marinha na ilha de Pemba, em Zanzibar. Elas foram vítimas de quelonitoxismo, um tipo de intoxicação alimentar. Mortes por essa causa não são inéditas no arquipélago, que fica na Tanzânia. As informações foram divulgadas pela Associated Press (AP), após confirmação das autoridades locais.

Considerada uma iguaria na região, a carne de tartaruga demanda cuidado justamente pelo risco de envenenamento. Outro caso recente aconteceu em novembro de 2021, quando sete pessoas morreram em Pemba.

As mortes de agora foram confirmadas pelo médico Haji Bakar, do distrito Mkoani. Segundo os relatos, a tartaruga foi consumida na terça-feira passada (5). O adulto faleceu na sexta-feira (8), e era a mãe de uma das oito crianças mortas. Os testes laboratoriais, afirmou Bakar, atestaram o envenenamento pela carne da tartaruga.

Diante do caso, as autoridades de Zanzibar divulgaram uma mensagem pedindo que as pessoas evitem o consumo de tartaruga no local.

