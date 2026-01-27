Ter, 27 de Janeiro

ALERTA

Nove praias do Litoral de Pernambuco são impróprias para banho, alerta CPRH; veja quais

Lista contempla praias de Paulista, Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ilha de Itamaracá

Praia do Pina integra lista está imprópria para banhoPraia do Pina integra lista está imprópria para banho - Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Nove praias do Litoral de Pernambuco estão impróprias para banho. O alerta foi emitido pela Agência Pernambucana da Meio Ambiente (CPRH), por meio de um boletim válido até quinta-feira (29) - confira na íntegra no fim da matéria.

A lista contempla as seguintes praias: Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá; Praia do Janga, em Paulista; Praia de Rio Doce, do Bairro Novo, do Carmo e dos Milagres, em Olinda.

O Recife também figura na lista com a Praia do Pina, na Zona Sul da cidade. Há ainda mais duas no Litoral Sul do estado: Praia de Suape e Gaibú, no Cabo de Santo Agostinho.

Como funciona a classificação
Segundo a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. São atestados 50 pontos distribuídos por 11 municípios do Litoral pernambucano.

A CPRH emite semanalmente boletins de balneabilidade, válidos alertas para a população. O informe desta semana, por exemplo, segue em vigor da última sexta-feira (23) até a próxima quinta (29). Depois disso, será atualizado, em processo que segue ao longo de todo o ano.

O monitoramento é feito por meio de amostragem semanal em locais com 1 metro de profundidade, que são mais utilizados por banhistas. A coleta que está em vigor atualmente foi feita no dia 19 de janeiro.

O critério de enquadramento tem como base as concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

"Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem)", explica CPRH no boletim desta semana.

Praia de Bairro NovoPraia de Bairro Novo é apontada como imprópria para banho | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco 

O que evitar
A CPRH recomenda, ainda, que a população evite o banho de mar nas seguintes circunstâncias:

Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:

Imprópria

Própria

 Confira, abaixo, o boletim da CPRH desta semana (23 a 29 de janeiro de 2026):

Informativo Balneabilidade 04 2026 by contato.genivaldohenrique

