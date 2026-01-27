Nove praias do Litoral de Pernambuco são impróprias para banho, alerta CPRH; veja quais
Lista contempla praias de Paulista, Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ilha de Itamaracá
Nove praias do Litoral de Pernambuco estão impróprias para banho. O alerta foi emitido pela Agência Pernambucana da Meio Ambiente (CPRH), por meio de um boletim válido até quinta-feira (29) - confira na íntegra no fim da matéria.
A lista contempla as seguintes praias: Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá; Praia do Janga, em Paulista; Praia de Rio Doce, do Bairro Novo, do Carmo e dos Milagres, em Olinda.
O Recife também figura na lista com a Praia do Pina, na Zona Sul da cidade. Há ainda mais duas no Litoral Sul do estado: Praia de Suape e Gaibú, no Cabo de Santo Agostinho.
Leia também
• Recife é selecionado para integrar coalizão internacional de cidades com Inteligência Artificial
• Prefeitura do Recife abre chamamento para a construção de cinco habitacionais com 1.032 unidades
• Peça sobre Branca Dias retorna ao Recife e celebra 14 anos de trajetória
Como funciona a classificação
Segundo a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. São atestados 50 pontos distribuídos por 11 municípios do Litoral pernambucano.
A CPRH emite semanalmente boletins de balneabilidade, válidos alertas para a população. O informe desta semana, por exemplo, segue em vigor da última sexta-feira (23) até a próxima quinta (29). Depois disso, será atualizado, em processo que segue ao longo de todo o ano.
O monitoramento é feito por meio de amostragem semanal em locais com 1 metro de profundidade, que são mais utilizados por banhistas. A coleta que está em vigor atualmente foi feita no dia 19 de janeiro.
O critério de enquadramento tem como base as concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
"Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem)", explica CPRH no boletim desta semana.
O que evitar
A CPRH recomenda, ainda, que a população evite o banho de mar nas seguintes circunstâncias:
- Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;
- Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;
- Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;
- Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;
- Nas semanas que forem classificadas como impróprias;
- Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;
- Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.
Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:
Imprópria
- Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
- Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
- Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
- Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
- Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
- Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
- Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
- Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho
- Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho
Própria
- Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
- Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
- Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
- Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
- Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
- Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
- Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife
- Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
- Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho
- Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
- Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca
- Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
- Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
- Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
- Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande
Confira, abaixo, o boletim da CPRH desta semana (23 a 29 de janeiro de 2026):
Informativo Balneabilidade 04 2026 by contato.genivaldohenrique