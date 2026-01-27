A- A+

ALERTA Nove praias do Litoral de Pernambuco são impróprias para banho, alerta CPRH; veja quais Lista contempla praias de Paulista, Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ilha de Itamaracá

Nove praias do Litoral de Pernambuco estão impróprias para banho. O alerta foi emitido pela Agência Pernambucana da Meio Ambiente (CPRH), por meio de um boletim válido até quinta-feira (29) - confira na íntegra no fim da matéria.

A lista contempla as seguintes praias: Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá; Praia do Janga, em Paulista; Praia de Rio Doce, do Bairro Novo, do Carmo e dos Milagres, em Olinda.

O Recife também figura na lista com a Praia do Pina, na Zona Sul da cidade. Há ainda mais duas no Litoral Sul do estado: Praia de Suape e Gaibú, no Cabo de Santo Agostinho.

Como funciona a classificação

Segundo a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. São atestados 50 pontos distribuídos por 11 municípios do Litoral pernambucano.

A CPRH emite semanalmente boletins de balneabilidade, válidos alertas para a população. O informe desta semana, por exemplo, segue em vigor da última sexta-feira (23) até a próxima quinta (29). Depois disso, será atualizado, em processo que segue ao longo de todo o ano.

O monitoramento é feito por meio de amostragem semanal em locais com 1 metro de profundidade, que são mais utilizados por banhistas. A coleta que está em vigor atualmente foi feita no dia 19 de janeiro.

O critério de enquadramento tem como base as concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

"Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem)", explica CPRH no boletim desta semana.

Praia de Bairro Novo é apontada como imprópria para banho | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O que evitar

A CPRH recomenda, ainda, que a população evite o banho de mar nas seguintes circunstâncias:

Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;

Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Própria

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

Confira, abaixo, o boletim da CPRH desta semana (23 a 29 de janeiro de 2026):





Informativo Balneabilidade 04 2026 by contato.genivaldohenrique

