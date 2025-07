A- A+

Investigação Suspeito de pelo menos nove roubos a ônibus é preso no Recife O homem, de 28 anos, é investigado por uma série de assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR); detenção aconteceu no Coque

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro (1ª DESEC), prendeu, nessa quarta-feira (2), um homem de 28 anos investigado por uma série de assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O suspeito era procurado pela equipe da Desec de Santo Amaro desde fevereiro deste ano e contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Após trabalho investigativo, o homem foi capturado no bairro do Coque, na área central do Recife.

De acordo com a delegada Ana Luiza de Mendonça, responsável pela investigação, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3), o suspeito agia com extrema violência durante os assaltos.

"É um criminoso que age com a violência, no sentido de que ele intimida as vítimas usando a arma, que é uma faca normalmente, e age tomando para si os pertences. E se a vítima reagir, ele chega até a arranhar, lesionar leve ou até mesmo a gente tinha medo que ele praticasse algo mais grave", disse.

Até o momento, foram identificadas nove ocorrências diretamente ligadas ao investigado. A PCPE também apura a possível participação dele em outros crimes semelhantes.

Ainda segundo as informações repassadas pela delegada, o suspeito tinha como principal região de atuação os ônibus que passavam pela Avenida Sul, na área central do Recife, para subtrair pertences dos passageiros e a renda dos motoristas.

Além de roubos a coletivos, ele também é investigado por roubos a transeuntes e até uma tentativa de latrocínio.

A PCPE informou que o homem já tem outras passagens pela polícia e costumava atuar em parceria com outros indivíduos. Um desses também foi preso recentemente.

A prisão foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência e investigação realizado pela equipe da Desec de Santo Amaro. As investigações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas.

