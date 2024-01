A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS Nove soldados morreram em um dia em Gaza, segundo Exército israelense No total, 185 soldados israelenses morreram em Gaza desde 27 de outubro

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira(9) a morte de nove soldados na Faixa de Gaza na véspera, um dos piores balanços diários desde o início de sua operação terrestre na região.

No total, 185 soldados israelenses morreram em Gaza desde 27 de outubro, dia em que o Exército entrou no território, segundo o corpo armado.

A guerra entre Israel e Hamas eclodiu após um inédito ataque do grupo islamista no sul do território israelense, que deixou cerca de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.

Em resposta, bombardeios israelenses já deixaram mais de 23.210 mortos em Gaza, em sua maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007.

Segundo a imprensa israelense, seis dos nove soldados mortos perderam a vida na explosão de um caminhão do Exército israelense destinado a destruir infraestruturas subterrâneas do grupo islamista, que Israel prometeu "aniquilar".

Israel mobilizou 360.000 reservistas após 7 de outubro, além de seus 169.500 soldados contratados.

Os israelenses que cumpriram serviço militar, uma grande parte da população adulta, são reservistas obrigatórios até os 40 anos.

