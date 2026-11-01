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ESPANHA

Nove vítimas do acidente de trem continuam internadas em hospitais de Madri, quatro delas na UTI

Total de atendimentos realizados pelo sistema de saúde de Madri em decorrência do acidente chegou a 122

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Equipes de emergência trabalham no local de uma colisão ferroviária envolvendo um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e um trem da Iryo, a cerca de 150 km ao sul de Madri, entre Urda e Los YébenesEquipes de emergência trabalham no local de uma colisão ferroviária envolvendo um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e um trem da Iryo, a cerca de 150 km ao sul de Madri, entre Urda e Los Yébenes - Foto: Javier Soriano/AFP

Nove vítimas do acidente ferroviário em Urda (Toledo) continuam internadas em hospitais de Madri, das quais quatro estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Essa informação foi transmitida à "Europa Press" por fontes da Secretaria de Saúde, que indicaram que o total de atendimentos realizados pelo sistema de saúde de Madri em decorrência do acidente chegou a 122.

Especificamente, os quatro pacientes que continuam na UTI estão na Fundação Jiménez Díaz, no Hospital de Getafe, no Doce de Outubro e no Ramón y Cajal.

Já os cinco restantes, que já se encontram em leitos de enfermaria, estão internados no Hospital de La Paz, no Hospital de Getafe, na Fundação Jiménez Díaz, no Hospital de Torrejón e no Hospital Clínico San Carlos.
 

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