Novembro Azul: Especialista alerta sobre a saúde masculina e a infertilidade

A- A+

Em busca de uma vida mais saudável e maior conscientização sobre a saúde masculina, a campanha Novembro Azul desempenha um papel crucial, com destaque para as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Embora muitos associem a campanha principalmente ao câncer de próstata, ela aborda também outras questões pertinentes à saúde masculina, como a infertilidade, que frequentemente é negligenciada ou subestimada.

Sobre isso, o diretor clínico da Criovidas e biomédico que liderou a equipe brasileira responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta no Brasil, Paulo Matheus, ressalta: "É fundamental que os homens sejam encorajados a realizar check-ups regulares e buscar assistência médica sempre que necessário. A saúde reprodutiva masculina deve ser abordada de forma proativa e informativa, com homens e suas parceiras sendo instruídos sobre possíveis problemas e soluções. O diagnóstico precoce pode ser a chave para diversas questões, incluindo a infertilidade."

A saúde masculina, especialmente em certas culturas, é frequentemente rodeada de tabus e preconceitos. Discutir temas como infertilidade e câncer de próstata pode ser desafiador para muitos. A campanha Novembro Azul, que ganha destaque mundial durante o mês de novembro, visa esclarecer e conscientizar sobre a importância desses cuidados, promovendo a prevenção e detecção precoce de doenças que afetam a população masculina. O especialista também aborda a importância de quebrar tabus. "Na nossa sociedade, os homens são frequentemente ensinados a reprimir suas preocupações e emoções. A saúde masculina, especialmente a reprodutiva, tem sido um tema tabu por muito tempo. Precisamos mudar essa narrativa e encorajar os homens a discutir suas preocupações e a buscar ajuda médica sem hesitação", afirma, Paulo Matheus.

Um relatório de 2023 da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que aproximadamente 17,5% da população adulta mundial enfrenta problemas de infertilidade, o que corresponde a 1 em cada 6 pessoas. O estudo "Uma visão única sobre a infertilidade masculina no mundo", divulgado no periódico Reproductive Biology and Endocrinology, estima que cerca de 30 milhões de homens globalmente são afetados pela infertilidade. O biomédico, Paulo Matheus destaca a importância de focar na saúde masculina: "O corpo masculino, como um templo, necessita de cuidados constantes e atenção minuciosa. Os homens precisam compreender que, assim como qualquer outro órgão do corpo, os testículos também são suscetíveis a problemas e desequilíbrios”, declara. E complementa: "A prevenção e as consultas regulares com o urologista são essenciais. Da mesma forma que as mulheres têm o ginecologista como aliado na saúde reprodutiva, os homens devem encarar o urologista da mesma maneira."

Em relação ao câncer de próstata, o panorama é preocupante. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) destaca um total alarmante de 71.730 novos casos estimados para o período de 2023 a 2025. A região Sudeste tem o maior risco, com 77,89 casos a cada 100 mil homens. Contudo, o Nordeste segue próximo, registrando 73,28 casos por 100 mil homens, um número que exige atenção. Para o embriologista, a detecção precoce da doença é fundamental para um tratamento eficaz. No entanto, muitos homens ainda resistem em fazer exames preventivos. "Diante desse cenário, campanhas educativas, informação e acesso facilitado ao atendimento médico são essenciais. Neste Novembro Azul, convidamos todos, homens e mulheres, a se unirem na luta contra o câncer de próstata e a infertilidade masculina. Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e amor próprio, bem como um cuidado com o próximo”, conclui Paulo Matheus.

Veja também

internacional Irã prende renomada advogada durante enterro de jovem morta no metrô