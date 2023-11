A- A+

Novembro Azul Novembro Azul: Folha de Pernambuco conscientiza funcionários sobre a saúde do homem No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina

No mês mundial de combate ao câncer de próstata, a Folha de Pernambuco promoveu, nesta quinta-feira (30), uma palestra para conscientizar os funcionários e chamar a atenção para a prevenção da doença que atinge a população masculina. O responsável pelo bate-papo com os presentes foi o médico urologista do corpo clínico da urologia do Hospital Esperança do Recife e da UniUro (Urologia Recife), Dr. Stanley Amaim.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma, segundo dados do Ministério da Saúde. Até por isso, Dr. Stanley falou sobre a importância do homem se precaver contra a doença.

"O câncer de próstata é uma doença de importância na socidade, pois ter um diagnóstico precoce tem diferença na hora de escolher a melhor opção terapêutica, e isso muda o prognóstico da doença. É importante ter uma consulta regular com seu urologista, fazer os exames periódicos para num eventual diagnóstico. Assim, você consegue tratar de maneira adequada, tendo uma taxa de sucesso importante de cura", pontuou.

Dr. Stanley Amain enfatizou também a necessidade do homem ter uma boa alimentação e manter o peso corporal adequado, no intuito de diminuir o risco de contrair a doença de forma avançada.

"É procurar ter um estilo de vida mais saudável possível. Procurar fazer atividade fisica regular, ter uma alimentação equilibrada, evitando o consumo em excesso de alimentos gordurosos. A obsedidade tem que ser prevenida para você não só ter uma saúde do ponto de vista urológico boa, mas, sim, como um todo. Além disso tem que ficar atento para procurar um médico de forma regular", explicou.

Os exames realizados para diagnóstico do câncer de próstata são o PSA e o toque retal. O primeiro busca medir no sangue o antígeno prostático específico, que podem indicar alterações na próstata. Já o toque retal avalia o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata. "Os exames são simples e você muda a opção terapêutica quando se tem o diagnóstico precoce", finalizou Dr. Stanley Amain.

Veja também

MINERADORA Mineradora FQM pede suspensão de contratos de 7.000 empregados no Panamá após sentença