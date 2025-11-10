A- A+

Saúde Novembro Azul: Olinda faz atendimentos gratuitos na Clínica do Homem Interessados poderão realizar consultas com urologista, testagens rápidas para sífilis, HIV e hepatites

A campanha Novembro Azul, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, tem atendimentos gratuitos na Clínica do Homem de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Além de estimular os homens a cuidarem mais da própria saúde, a unidade oferece mutirões nos dias 11 e 26 de novembro, das 14h às 17h.



Os interessados poderão realizar consultas com urologista, testagens rápidas para sífilis, HIV e hepatites, avaliação nutricional, atendimento psicológico, odontológico, além de aferição de pressão arterial e glicose.

Segundo o médico urologista Marfran Reis, muitas doenças aparecem de forma silenciosa, o que torna a prevenção indispensável.

“A saúde do homem exige atenção porque muitas doenças não dão sintomas. Colesterol alto, pressão alta e até o câncer de próstata, muitas vezes, passam despercebidos. Por isso, o exame preventivo é essencial. A partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar, e aos 50 para os demais, o acompanhamento regular permite detectar precocemente e tratar melhor o paciente”, destacou.

Para muitos pacientes, o atendimento tem sido um incentivo a mais para cuidar da saúde. O aposentado Antônio Francisco, de 69 anos, reforçou a importância da rotina de exames.

“Todo homem tem que se cuidar, tem que procurar o médico, principalmente depois de certa idade. Eu faço meus exames todo ano, e graças a Deus estou com a saúde em dia”, evidenciou.

A campanha segue durante todo o mês na Clínica do Homem de Olinda, no bairro de Bonsucesso.

Veja também