Novembro Azul: Olinda faz atendimentos gratuitos na Clínica do Homem
Interessados poderão realizar consultas com urologista, testagens rápidas para sífilis, HIV e hepatites
A campanha Novembro Azul, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, tem atendimentos gratuitos na Clínica do Homem de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Além de estimular os homens a cuidarem mais da própria saúde, a unidade oferece mutirões nos dias 11 e 26 de novembro, das 14h às 17h.
Os interessados poderão realizar consultas com urologista, testagens rápidas para sífilis, HIV e hepatites, avaliação nutricional, atendimento psicológico, odontológico, além de aferição de pressão arterial e glicose.
Segundo o médico urologista Marfran Reis, muitas doenças aparecem de forma silenciosa, o que torna a prevenção indispensável.
“A saúde do homem exige atenção porque muitas doenças não dão sintomas. Colesterol alto, pressão alta e até o câncer de próstata, muitas vezes, passam despercebidos. Por isso, o exame preventivo é essencial. A partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar, e aos 50 para os demais, o acompanhamento regular permite detectar precocemente e tratar melhor o paciente”, destacou.
Para muitos pacientes, o atendimento tem sido um incentivo a mais para cuidar da saúde. O aposentado Antônio Francisco, de 69 anos, reforçou a importância da rotina de exames.
“Todo homem tem que se cuidar, tem que procurar o médico, principalmente depois de certa idade. Eu faço meus exames todo ano, e graças a Deus estou com a saúde em dia”, evidenciou.
A campanha segue durante todo o mês na Clínica do Homem de Olinda, no bairro de Bonsucesso.