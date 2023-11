Novembro Azul: Olinda divulga agenda de atendimentos de prevenção ao câncer de próstata

A- A+

Durante a campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Olinda organiza atendimentos de prevenção ao câncer de próstata. As ações começam nesta sexta-feira (17), na USF do Alto Nova em Olinda, no bairro de Águas Compridas, onde haverá mutirão de encaminhamentos para urologia e vasectomia.

Os presentes também receberão 12 fichas para atendimento médico clínico, avaliação nutricional, HGT, testes de HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e vacinas contra Covid-19 e gripe.

As ações seguirão até o fim do mês, em várias unidades de saúde da cidade olindense [confira a lista completa no final do texto].





“A partir dos 40 anos é indicado esse cuidado para o homem procurar o urologista anualmente e, em qualquer alteração no exame de PSA (Antígeno Específico da Próstata), iniciar uma investigação mais aprofundada”, explicou o coordenador da Saúde do Homem de Olinda, Jairo Santos.



O atendimento em urologia na Rede de Saúde de Olinda é feito em duas policlínicas: Barros Barreto e São Benedito. O atendimento acontece sempre nas segundas e sextas-feiras a partir das 7h e a cada 15 dias em horário estendido a partir das 16h.

Calendário

17 de novembro - USF DO ALTO NOVA OLINDA

Rua Alto Nova Olinda, 777, Águas Compridas – Olinda

18 de novembro - POLICLÍNICA JOÃO DE BARROS BARRETO

Rua Dr Justino Gonçalves, s/n, Carmo – Olinda



21 de novembro - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE OLINDA (CRO)

Rua Prof. Cândido Pessoa, 1216, Bairro Novo - Olinda

22 de novembro - IGREJA DE DEUS NO BRASIL

Rua Ouriço do Mar, Quadra C20, nº 8, Ouro Preto - Olinda



24 de novembro - USF BOM SUCESSO

Rua Dom Bonifácio Jasem, 105, Carmo – Olinda



27 de novembro - CENTRO DE FISIOTERAPIA DE OURO PRETO

Rua Baobá, s/n, Ouro Preto – Olinda



28 de novembro - POLICLÍNICA DE SÃO BENEDITO

Rua Dunas, s/n, Sapucaia – Olinda

29 de novembro - POLICLÍNICA DE RIO DOCE I

Rua Setenta e Dois, 175, Rio Doce – Olinda

