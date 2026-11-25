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PREVENÇÃO Novembro Azul terá ação gratuita de saúde no Bairro do Recife neste domingo (29) Mobilização contará com orientações sobre câncer de próstata, aferição de pressão e medição de glicose, das 8h às 12h, próximo ao Marco Zero

Uma ação de conscientização sobre a saúde do homem será realizada neste domingo (29), das 8h às 12h, na Avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A iniciativa, promovida pela Fundação Manoel da Silva Almeida e pelo Hospital Maria Lucinda, integra a campanha Novembro Azul e terá orientações sobre câncer de próstata, aferição de pressão arterial e medição de glicose.

Atividades

O atendimento será feito por médicos, enfermeiros e profissionais de enfermagem das unidades de saúde da Fundação, em um ponto montado na calçada do número 11 da avenida, na esquina com o Marco Zero.

A programação também contará com um quiz com chute a gol, que abordará temas relacionados à prevenção e à saúde masculina. Os participantes poderão receber brindes.

A atividade busca chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e do acompanhamento médico regular. A mobilização será realizada em uma área de circulação de moradores e turistas, próxima à ciclofaixa do Bairro do Recife.

“É fundamental levar informação e conscientização para perto da população. Muitos homens ainda adiam os cuidados com a saúde, e iniciativas como essa são importantes para estimular a prevenção, quebrar preconceitos e reforçar que cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade”, afirma o urologista da Fundação Manoel da Silva Almeida e do Hospital Maria Lucinda, Fábio Vilar.

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