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NOVEMBRO NEGRO Novembro Negro tem programações gratuitas no Recife ao longo do mês Agenda inclui rodas de diálogo, oficinas culturais, formações e serviços em terreiros

A programação do Novembro Negro 2026 segue até 4 de dezembro no Recife, com atividades voltadas à promoção da igualdade racial e ao enfrentamento do racismo.

A agenda inclui formações em letramento racial, oficinas culturais, rodas de diálogo, ações em terreiros e divulgação de canais para denúncias de discriminação racial.

As atividades são gratuitas e acontecem em diferentes bairros da cidade.

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A programação teve início no último domingo (1º), com a divulgação das atividades nas redes sociais da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife. A programação teve início no último domingo (1º), com a divulgação das atividades nas redes sociais da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife.

Na terça-feira (3), foram realizadas duas formações de letramento racial. Uma delas ocorreu na Casa Zero, voltada a agentes de turismo, em parceria com o Sindicato dos Guias de Turismo de Pernambuco (SINGTUR). A outra foi destinada a arte-educadores da Secretaria de Educação, na Escola de Formação de Educadores do Recife.

Na quarta-feira (4), a Caravana de Direitos nos Terreiros levou serviços de saúde e emissão de documentos à Casa de Pai Amaury (Ilê Axé Oba Olufã), no Ibura.

A Caravana de Direitos nos Terreiros leva ações de saúde, emissão de documentos e combate à intolerância religiosa para fortalecer a cidadania e valorizar os povos de matriz africana no Recife | Foto: Wagner Ramos/PCR

Entre os atendimentos estavam vacinação, auriculoterapia, orientações sobre saúde bucal e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além da emissão de carteiras de identidade, certidões e carteirinha ID Jovem.

No mesmo dia, a programação também contou com a 20ª Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, com concentração na Praça da República e percurso até o Pátio de São Pedro.

Nesta quinta-feira (5), das 14h às 16h, foi realizada uma roda de diálogo antirracista sobre infâncias negras, na Geração Afeto, localizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Fernanda Wanderley.

Denúncias

A campanha Recife Sem Racismo também disponibiliza uma plataforma para o registro de denúncias de discriminação racial. O canal pode ser acessado pelo aplicativo ou site do Conecta Recife e pelo site oficial.

A ferramenta permite que vítimas e testemunhas registrem ocorrências para apuração dos casos. Uma nova versão da plataforma será lançada em 20 de novembro.

“O Novembro Negro é um momento importante para valorizar a história, a cultura e as contribuições da população negra, mas também para reforçar que o enfrentamento ao racismo precisa acontecer todos os dias. Por isso, além do trabalho contínuo desenvolvido pela Gerência de Igualdade Racial, reunimos neste mês atividades de formação, cultura, mobilização social e oferta de serviços, aproximando as políticas públicas da população e fortalecendo o diálogo com os movimentos sociais e as comunidades. Nosso compromisso é avançar na construção de um Recife cada vez mais justo e antirracista”, destaca Marco Aurélio Filho, secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife.

Confira os demais eventos

6 de novembro (sexta-feira)

19h – Campanha Recife Sem Racismo no Elas Gingam, com o espetáculo “Entre Gingas e Histórias”.

Local: Teatro Barreto Júnior.

7 de novembro (sábado)

9h às 14h30 – Vivências integradas com grupos culturais das unidades educacionais Dois Rios e Lagoa Encantada, dentro da campanha Recife Sem Racismo no Elas Gingam.

Local: Escola Municipal Santa Luzia.



16h – Cortejo Berimbalada, com o tema “Entre Gingas e Territórios”.

Local: Praça do Arsenal.

9 de novembro (segunda-feira)



14h às 17h – Formação de Letramento Racial para servidores da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

Local: Auditório Capiba, na Prefeitura do Recife.

10 de novembro (terça-feira)

8h às 11h – Reunião do Comitê do Programa de Combate ao Racismo Institucional no Recife.

Local: Auditório Capiba, na Prefeitura do Recife.

11 a 14 de novembro (quarta-feira a sábado)

18h – Campanha Recife Sem Racismo no REC’n’Play.

Local: Recife Antigo.

12 a 15 de novembro (quinta-feira a domingo)

Campanha Recife Sem Racismo na III Mostra Internacional do Cinema Atlântico.

Local e horários: a confirmar.



16 de novembro (segunda-feira)

8h às 15h – Ação de sensibilização da Prefeitura do Recife, por meio da campanha Recife Sem Racismo.

Local: Prefeitura do Recife.

17 de novembro (terça-feira)

Horário a confirmar – Formação de Letramento Racial para servidores da RECIPREV.

Local: RECIPREV.

18 de novembro (quarta-feira)

8h às 11h – Caravana de Direitos nos Terreiros.

Local: Sede do Afoxé Ilê de Egba, Rua Severino Bernardino Pereira, 216, Alto José do Pinho.

19 de novembro (quinta-feira)

14h às 17h – Encontro do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Recife (CMPPIR).

Local: Gabinete da Prefeitura do Recife.



19h – Formação de Letramento Racial.

Local: Colégio de Aplicação da UFPE.

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

8h – Lançamento da nova plataforma Recife Sem Racismo.

Local: Instagram.



14h às 18h – Campanha Recife Sem Racismo na XVI Marcha da Capoeira de Pernambuco – Zumbi dos Palmares.

Local: Marco Zero.

21 de novembro (sábado)

15h – Campanha Recife Sem Racismo no 9º Encontro Metropolitano Nossa Capoeira.

Local: COMPAZ Eduardo Campos.

23 de novembro (segunda-feira)

14h às 16h – Vivência Ancestral – Corpo Memória 60+.

Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

25 de novembro (quarta-feira)

8h às 11h – Caravana de Direitos nos Terreiros.

Local: Ilê Asé Ofaromin, Rua Paranacite, 85, Cohab/UR-2, Ibura.

26 de novembro (quinta-feira)

14h às 16h – Oficina de Danças Negras.

Local: Casa de Acolhimento LGBTI+ Roberta Nascimento, Rua Pereira Coutinho Filho, 48, Iputinga.

27 de novembro (sexta-feira)

14h às 17h – Oficina “Editais de Cultura do Recife – Mês da Consciência Negra”.

Local: Casa Zero, Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife.

28 de novembro (sábado)

Horário a definir – Roteiro Águas Ancestrais.

Local: a definir.

2 de dezembro (quarta-feira)

8h às 11h – Caravana de Direitos nos Terreiros, com a Terreirada Gabi do Carmo.

Local: Sítio de Pai Adão.

4 de dezembro (sexta-feira)

Horário a definir – Roda de Diálogo Antirracista, organizada pela GERIR/CMPPIR.

Local: a definir.

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