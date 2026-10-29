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PERNAMBUCO Novembro Negro terá mutirão de serviços e ações contra o racismo em Pernambuco Programação segue até o fim do mês, com atividades em Recife, Olinda e municípios do interior

Pernambuco terá uma programação voltada ao combate ao racismo e à promoção da igualdade racial durante o mês de novembro.

A agenda do Novembro Negro 2026 inclui formações em escolas e órgãos públicos, simpósio sobre políticas públicas raciais e feiras de cidadania em municípios da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado.

Ações

A programação começa no dia 4 de novembro, com uma atividade de letramento escolar antirracista na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREFEM) Tabajara, localizada na Avenida Tabajara, em Olinda.

No dia 6, será realizado o Simpósio de Políticas Públicas Raciais, promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco.

As ações serão retomadas no dia 18, com uma atividade de letramento escolar em Afogados, no Recife, e uma formação para agentes da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

No dia 20, a programação inclui a Caravana da Mulher, no município de Bom Conselho, no Agreste. Já em 26 de novembro, a Funase realizará uma jornada de formação intensiva.

A principal atividade será o mutirão Pernambuco Unificado, marcado para o dia 27 de novembro, das 9h às 17h, no Espaço Caenga, em Olinda.

O evento gratuito oferecerá emissão de documentos, atendimento CIPTEA, feira de empreendedorismo, serviços de saúde e apresentações culturais no palco Chama Negra.

“Nossa meta é territorializar as políticas afirmativas, garantindo que o debate e as ações de combate ao racismo cheguem com força às escolas, ao serviço público e à ponta da sociedade”, afirmou Edson Melo, gestor estadual de Promoção da Igualdade Racial.

A programação é organizada pela Gestão de Igualdade Racial da Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social, vinculada à SJDH, em parceria com órgãos estaduais, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir) e a Prefeitura de Olinda.

“O Novembro Negro consolida anos de luta dos movimentos sociais, e o papel do COEPIR é garantir que essas políticas públicas sejam construídas com e para o povo, fortalecendo a nossa ancestralidade e garantindo direitos fundamentais”, declarou Janaina Camará, presidente do Coepir.

Denúncias

Pessoas que sofreram racismo ou injúria racial podem buscar orientação na Ouvidoria do Núcleo Antirracista de Pernambuco, pelo telefone (81) 3182-7613. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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