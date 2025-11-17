A- A+

Saúde Novembro Roxo: Semana da Prematuridade mobiliza profissionais e famílias no Hospital das Clínicas Serão realizadas oficinas e palestras para gestantes, puérperas, profissionais e acadêmicos da área de saúde a partir desta segunda (17)

O Dia Mundial da Prematuridade é lembrado oficialmente nesta segunda-feira (17), com o objetivo de oferecer um início de vida com cuidado seguro e especializado aos bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação e são considerados prematuros.



O Novembro Roxo, que marca o mês de conscientização sobre a prematuridade, terá uma programação especial a partir desta segunda no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no bairro da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

Até a quarta-feira (19), a Semana da Prematuridade 2025 promove atividades na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital.

Serão realizadas oficinas, palestras, piquenique, café da manhã e sessão de fotos voltadas a gestantes, puérperas, profissionais e acadêmicos da área de saúde.

Entre os temas que serão abordados estão método canguru, musicoterapia e manejo da dor.

“O Novembro Roxo é um momento de sensibilização e celebração da vida. Cada bebê prematuro representa uma história de superação, que exige cuidado especializado, carinho e um olhar atento de toda a equipe. Este evento reforça a importância da assistência humanizada e da integração entre profissionais e famílias, promovendo acolhimento, aprendizado e esperança. É um convite para valorizarmos o cuidado em cada detalhe e reconhecermos a força desses pequenos guerreiros e de suas famílias”, destaca a Supervisora de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN) do HC-UFPE, Maria Gercina Barbosa.

Prematuridade

Um bebê é considerado prematuro quando nasce antes de completar 37 semanas de gestação. Conforme a idade gestacional, são classificados como extremamente prematuros (menos de 28 semanas), muito prematuros (entre 28 e 31 semanas) e moderados (entre 32 e 36 semanas). Quanto menor a idade gestacional, maior é a complexidade do cuidado.

Entre os principais fatores associados ao parto antes do tempo, destacam-se as infecções maternas, hipertensão na gestação, diabetes gestacional, gemelaridade (gravidez de gêmeos ou múltiplos), malformações fetais e alterações uterinas.

Fatores sociais também contribuem para a prematuridade, como início tardio do pré-natal, estresse materno, tabagismo e uso de substâncias ilícitas. No entanto, a causa exata de parto prematuro não é identificada em muitos dos casos.

No HC, cerca de 600 recém-nascidos prematuros são atendidos por ano na UTI Neonatal, que possui dez leitos de terapia intensiva, cinco de cuidados intermediários e cinco de cuidados intermediários tipo canguru.



O hospital prioriza o Método Canguru, que incentiva o contato pele a pele entre bebê e pais, fortalecendo o vínculo afetivo e contribuindo para o ganho de peso, a estabilidade clínica e o desenvolvimento neurológico.



Com um cuidado multiprofissional, o trabalho envolve neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos clínicos.

Confira a programação:

Segunda-feira (17/11)

07h – Oficina ambientação método canguru, com equipe de tutores

10h – A experiência da “luva proprioceptiva” na Unidade Neonatal e suas repercussões no neurodesenvolvimento, com a terapeuta ocupacional Débora Daniele

14h – Oficina de aleitamento materno com as mães

16h – Piquenique das mães, com a psicóloga Paula Jaeger Tenório e a assistente social Luciana Espíndola

Terça-feira (18/11)

07h – Oficina ambientação método canguru, com equipe de tutores

14h – O poder da música no alívio da dor: musicoterapia como estratégia de cuidado (online), com técnica de enfermagem Cintia Didier

14h – Sessão de fotos do recém-nascido com papai e mamãe, com fotógrafos profissionais voluntários

Quarta-feira (19/11)

07h – Oficina ambientação método canguru, com equipe de tutores

08h – Escalas e intervenções farmacológicas: precisão e segurança no manejo da dor neonatal (online), com a médica neonatologista Taciana Santos

10h – Café da manhã especial com as mães e ginástica relaxante

10h – Resultado do concurso de fotos (realizado no dia 04/11)

