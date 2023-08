A- A+

Novo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson discursou aos fiéis presentes durante sua cerimônia de posse, realizada na tarde deste domingo (14) no Geraldão, Zona Sul da capital pernambucana.

Durante a homilia, o sacerdote observou a dificuldades enfrentadas pela população no Estado e que, de acordo com Dom Paulo Jackson, entristecem a Igreja Católica.

“A desigualdade social que é a fome e nos faz perceber que ainda não se realizou o sonho de Dom Helder Câmara, a vergonha das lonas pretas sob os morros que teimam em descer a ladeira, a insalubridade nas palafitas em torno dos rios, a falta de perspectiva e esperança para tantos, especialmente os mais jovens”.

Segundo o arcebispo recém-empossado, existe a necessidade da participação da Igreja na busca por saídas para as questões. “A Igreja dialoga, cobra, mas a Igreja também quer colaborar com os poderes públicos para encontrarmos as adequadas e razoáveis soluções”.

Dom Paulo Jackson assume a Arquidiocese de Olinda e Recife com a missão de instruir 20 municípios, que estarão sob seu comando a partir deste domingo. O sacerdote sucede Dom Fernando Saburido, que por 14 anos foi responsável pela Arquidiocese.

Veja também

Internacional Partido escolhe substituto para candidato assassinado no Equador. Confira