Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

Novo ataque americano contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos

Incidente eleva o número de mortos na campanha de Washington a pelo menos 128 desde setembro

Reportar Erro
Novo ataque americano contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortosNovo ataque americano contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos - Foto: Handout / US Southern Command / AFP

O Exército dos Estados Unidos informou na quinta-feira (5) a morte de dois supostos narcotraficantes em um ataque contra uma embarcação no Pacífico, o que eleva o número de mortos na campanha de Washington a pelo menos 128 desde setembro.

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas do narcotráfico conhecidas no Pacífico Leste e que estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X. A nota acrescenta que "nenhum integrante das Forças Armadas americanas ficou ferido" na operação.

Desde setembro, o Exército americano anunciou dezenas de ataques similares contra o que afirma que eram barcos utilizados para contrabandear drogas aos Estados Unidos. Washington insiste que está efetivamente em guerra contra supostos "narcoterroristas" que operam a partir da Venezuela.

Leia também

• Dois mortos em ataque dos EUA contra suposta embarcação de narcotraficantes no Pacífico

• Equador mobiliza 10 mil soldados para reforçar guerra contra o narcotráfico

• Ministro da Defesa da Colômbia visita EUA com agenda sobre narcotráfico

Contudo, o governo americano não apresentou evidências definitivas de que as embarcações estariam vinculadas ao tráfico de drogas, o que provocou um intenso debate sobre a legalidade das operações, que se expandiram do Caribe ao Pacífico.

No fim de janeiro, o Exército dos Estados Unidos anunciou outra operação no Pacífico Leste, com um balanço de dois supostos narcotraficantes mortos.

Na semana passada, parentes de dois cidadãos de Trinidad e Tobago mortos no ano passado em um ataque das forças americanas entraram com uma ação contra o governo dos Estados Unidos por morte por negligência.

Este é o primeiro caso do tipo apresentado contra o governo Trump por seus ataques com mísseis no Caribe e no Pacífico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter