INTERNACIONAL Novo ataque americano contra suposta narcolancha no Pacífico deixa seis mortos Número de pessoas mortas desde setembro em ataques contra embarcações de supostos traficantes no Pacífico e no Caribe supera 150

Um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação "envolvida em operações de narcotráfico" no Pacífico oriental deixou seis mortos no domingo (8), informou o Exército americano.

Com a operação, anunciada na rede social X pelo Comando Sul, o número de pessoas mortas desde setembro em ataques contra embarcações de supostos traficantes no Pacífico e no Caribe supera 150.

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas de narcotráfico conhecidas no Pacífico oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", publicou no X o general Francis Donovan, que coordena o Comando Sul dos Estados Unidos.

O governo do presidente Donald Trump nunca apresentou evidências contundentes que permitam afirmar que os barcos atacados estavam efetivamente envolvidos em atividades de tráfico.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", porque aparentemente atingem civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

