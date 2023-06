A- A+

América Latina Novo ataque armado no Equador deixa cinco mortos e oito feridos Três homens abriram fogo dentro de uma casa em Guayaquil, uma das cidades mais atingidas pelo crime e pelo narcotráfico

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após três homens abrirem fogo dentro de uma casa em Guayaquil, neste domingo. A cidade é uma das mais atingidas pelo crime e pelo narcotráfico no Equador, informou a polícia.

“Até o momento temos cinco mortos e oito feridos, que estão em diferentes postos de saúde da cidade”, disse à imprensa o coronel Fabary Montalvo.

Um dos mortos, explicou Montalvo, é um policial que recebeu vários ferimentos de bala na cabeça. Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados do lado de fora da casa onde, segundo a mídia local, acontecia uma festa.

O coronel destacou que, segundo testemunhas, três homens a bordo de uma motocicleta chegaram ao setor Isla Trinitaria, no sul de Guayaquil, saíram do veículo e entraram na casa, onde “fizeram várias detonações com arma de fogo”.

“No local foram encontrados mais de 10 sinais balísticos, que estão sendo investigados para verificar sua origem”, informou Montalvo.

As autoridades não especificaram os motivos deste novo ataque em Guayaquil.

Isla Trinitaria é um dos enclaves mais desfavorecidos de Guayaquil, uma cidade de cerca de 2,8 milhões de habitantes. Após o tiroteio, as ruas daquele bairro popular, formado principalmente por construções informais, foram bloqueadas por carros da polícia e da perícia.

Guayaquil, uma cidade atolada na violência de gangues dedicadas ao narcotráfico, tornou-se palco de massacres nas ruas e prisões.

Em abril passado, outro tiroteio deixou uma dúzia de mortos e três feridos. E na cidade vizinha de Durán, esta semana, um promotor encarregado de casos de homicídio foi assassinado.

Entre janeiro e maio nas cidades de Guayaquil, Durán e Samborondón (sudoeste) ocorreram mais de 1.000 assassinatos, segundo a polícia.

Aumento de homicídios

No Equador, a taxa de homicídios quase dobrou de um ano para o outro, passando de 14 por 100.000 habitantes em 2021 para 25 em 2022, segundo as autoridades.

Nos presídios, desde fevereiro de 2021, já foram contabilizados mais de 420 presos mortos em confrontos violentos entre quadrilhas rivais ligadas ao narcotráfico. As autoridades equatorianas atribuem esses confrontos, que deixam corpos desmembrados e queimados, à luta por território para o transporte da droga.

O Equador se tornou um ponto estratégico para o transporte de drogas para os Estados Unidos e Europa. Localizada entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, sofreu um aumento da violência criminal e do narcotráfico desde o ano passado.

Em 2022, as autoridades apreenderam mais de 200 toneladas de drogas, a maioria cocaína. Até agora, em 2023, a polícia apreendeu 87 toneladas de drogas, das quais 44 foram apreendidas em Guayaquil e cidades vizinhas.

