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Conflito

Novo ataque contra navio no Estreito de Ormuz, segundo agência marítima

A agência não informou sob qual bandeira a embarcação navegava nem qual era sua rota prevista. Também não indicou se transportava petróleo bruto ou gás natural liquefeito

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Três navios foram atacados no Estreito de OrmuzTrês navios foram atacados no Estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP

Um navio foi atacado nesta quinta-feira (1º) enquanto atravessava o Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

A embarcação foi atingida por um "projétil desconhecido" nesta rota marítima estratégica, "provocando um incêndio", informou a agência no X. A tripulação está em segurança, mas a extensão dos danos ao navio ainda era desconhecida, acrescentou.

A agência não informou sob qual bandeira a embarcação navegava nem qual era sua rota prevista. Também não indicou se transportava petróleo bruto ou gás natural liquefeito.

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O Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais, está no centro do conflito desencadeado pelos Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro, com bombardeios contra o Irã.

Desde então, Teerã reivindica o controle da região e mantém o tráfego marítimo em grande parte paralisado, enquanto Washington, em resposta, impõe um bloqueio aos portos iranianos.

Os Estados Unidos não atacam o Irã desde 1º de setembro, embora navios continuem sendo alvos regulares de ataques no Estreito de Ormuz.

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