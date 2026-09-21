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Guerra no Oriente Médio

Novo ataque contra navio no Estreito de Ormuz

"Dois tripulantes sofreram danos leves e foi informado que o navio segue em direção ao próximo porto de escalada por seus próprios meios", afirmou o UKMTO

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Navio foi atingido por "um projeto não identificado" no Estreito de OrmuzNavio foi atingido por "um projeto não identificado" no Estreito de Ormuz - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Um navio foi atingido por “um projeto não identificado” no Estreito de Ormuz, e dois membros da tripulação ficaram levemente feridos, informou nesta segunda-feira (21) a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

O Irã, que controla a passagem marítima estratégica, não autoriza que navios transitem sem sua permissão e atacam embarcações que sejam arriscadas em Ormuz.

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“Dois tripulantes sofreram danos leves e foi informado que o navio segue em direção ao próximo porto de escalada por seus próprios meios”, afirmou o UKMTO.

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