Internacional

Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do tráfico no Caribe deixa 3 mortos

O governo de Donald Trump insiste que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" que operam na América Latina

Os Estados Unidos iniciaram sua campanha contra essas supostas narcolanchas em setembro e, desde então, mataram pelo menos 140 pessoas em cerca de 40 ataques.Os Estados Unidos iniciaram sua campanha contra essas supostas narcolanchas em setembro e, desde então, mataram pelo menos 140 pessoas em cerca de 40 ataques. - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um ataque contra uma suposta lancha de narcotraficantes matou três pessoas nesta segunda-feira (23) no Caribe, informou o Comando Sul dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos começaram a atacar embarcações supostamente carregadas de drogas no início de setembro, e o último ataque eleva o número de mortos da campanha para pelo menos 150.

"A embarcação transitava por rotas conhecidas de narcotráfico no Caribe e estava envolvida em operações de tráfico de drogas", afirmou o Comando Sul, responsável pelas forças americanas na região, em uma publicação no X que inclui um vídeo de uma lancha imóvel sendo destruída por uma explosão.

O governo de Donald Trump insiste que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" que operam na América Latina, mas não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que ataca estejam envolvidas no tráfico de drogas, o que desencadeou um intenso debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

Washington invoca a mesma legislação americana que permitiu por mais de duas décadas os ataques contra grupos jihadistas, como a Al Qaeda, na África ou na Ásia, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

O Pentágono deslocou uma grande força naval para o Caribe, onde, nos últimos meses, suas forças atacaram supostas embarcações de contrabando de drogas, apreenderam petroleiros e realizaram a captura do líder esquerdista da Venezuela, Nicolás Maduro.

