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Narcotráfico

Novo ataque militar americano contra supostos narcotraficantes no Caribe deixa dois mortos

Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação antes de ser atingida por um projeto, que provoca uma grande explosão

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Novo ataque militar americano contra supostos narcotraficantes no Caribe deixa dois mortosNovo ataque militar americano contra supostos narcotraficantes no Caribe deixa dois mortos - Foto: Divulgação / Comando Sul Dos EUA / AFP

O Exército dos Estados Unidos informou no domingo (21) que efetuou um ataque letal contra um embarque de suspeitas de envolvimento com o narcotráfico no Caribe, com um balanço de dois mortos e seis homens deixados à deriva no mar.

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom) afirmou em uma publicação na rede social X que a embarcação "transitava por rotas de narcotráfico conhecidas no Caribe".

 

O Southcom informou que notificou a Guarda Costeira dos Estados Unidos sobre “seis sobreviventes do sexo masculino”, sem revelar detalhes sobre o resgate, nem sobre a condição das pessoas.

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As imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação antes de ser atingida por um projeto, que provoca uma grande explosão.

Com o último, o número total de mortos na ofensiva dos Estados Unidos, iniciada em setembro, chega a pelo menos 206, segundo um balanço da AFP.

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