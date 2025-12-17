A- A+

Mobilidade Jaboatão: novo binário em Cajueiro Seco altera itinerário de linha de ônibus a partir desta quinta Haverá também a desativação de três paradas e o remanejamento de outros oito pontos de embarque e desembarque

A linha de ônibus 163 - Cajueiro Seco (Circular), que atende em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terá uma alteração de itinerário a partir desta quinta-feira (18).

A mudança acontece por causa do Binário Iati/Calumbi, que está sendo implantado pela prefeitura do município.

Entenda a mudança

No sentido Cajueiro Seco/Jardim Piedade: após a Rua Iati, os ônibus seguirão pelas ruas Santa Helena e Nossa Senhora Aparecida, realizando o giro à direita na Rua do Canal (Marginal Oeste).

No sentido Jardim Piedade/Cajueiro Seco: a partir da Rua São Sebastião, os ônibus farão o giro à direita na Avenida José de Souza Rodovalho (Marginal Leste do Canal), acessando a Rua Calumbi para seguir em direção à Praça Vereador Joaquim Carneiro.

Para adequação ao novo binário, haverá também a desativação de três paradas e o remanejamento de outros oito pontos de embarque e desembarque.

O Grande Recife orienta que os usuários fiquem atentos à nova sinalização instalada. Para dúvidas ou reclamações, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do consórcio pelo telefone (81) 3182-5510 ou pelo site oficial.



Veja também