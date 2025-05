Novo boletim epidemiológico aponta redução expressiva de casos de arboviroses em Pernambuco

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), nos últimos cinco meses, houve uma redução de 81,6% no número de casos notificados de Zika, 75,4% de Chikungunya e 70,4% de Dengue, em comparação às notificações do mesmo período no Estado.



As informações são do novo Boletim Epidemiológico de Arboviroses (Nº 20), que apresenta dados referentes às semanas epidemiológicas de 29/12/2024 a 17/05/2025.

Divulgado na última quarta-feira (21), o levantamento aponta 15.635 casos notificados de dengue, 2.452 de Chikungunya e 434 de Zika. Até o momento, foram confirmados 3.360 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 47 casos graves e 370 de Chikungunya. Até o momento, não foram confirmados casos de Zika em Pernambuco.

Além disso, 130 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 30 localidades apresentam incidência média e 13 apresentam alta incidência.

Febre do Oropouche

O Boletim 20, desta semana, revela ainda que Pernambuco registrou 176 casos de febre de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com cinco casos confirmados em 2025.



O vírus da Febre do Oropouche já foi identificado em pacientes dos municípios de: Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

Casos prováveis e notificações

A secretaria reforça à população que "houve uma atualização na metodologia do Boletim de Arboviroses, que substituiu a análise comparativa dos casos prováveis pelas notificações, para evidenciar a diferença entre os anos". O desempenho do número de casos prováveis é influenciado por contextos distintos nas semanas analisadas.



Os casos prováveis são compostos pelos confirmados, além dos ainda não investigados, excluindo-se os descartados. Em 2025, o número de casos descartados é ainda muito pequeno, já que o período de investigação é de, no máximo, 90 dias. Em contrapartida, o mesmo período de 2024 teve as investigações concluídas, com um grande volume de casos descartados.



Os casos notificados refletem o registro feito pelos profissionais de saúde, independentemente da situação de confirmação, descarte ou investigação. Esse número é mais preciso para compreender o volume de casos inicialmente considerados suspeitos. A notificação ocorre quando a pessoa apresenta pelo menos três dos sintomas exigidos para as arboviroses (febre e mais dois sintomas), gerando o registro. O indicador dos casos notificados é menos suscetível a essas diferenças de contexto entre os anos.



A investigação dos óbitos é conduzida inicialmente pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito e, posteriormente, é encaminhada para um comitê técnico, composto por diversos profissionais, que avaliam a causa da morte. Os casos prováveis continuam sendo apresentados no boletim para consulta.