ROMA Novo boletim médico do Papa Francisco afirma que condição "permanece crítica, mas estável" Pontífice, que segue em estado crítico, tem adaptado sua rotina de trabalho apesar do tratamento

No 12º dia de internação do Papa Francisco, em Roma, um novo boletim médico afirmou que a condição do Pontífice "permanece crítica, mas estável", sem episódios respiratórios agudos. Pela manhã, o Vaticano afirmou que o Pontífice, de 88 anos, “descansou bem” durante toda a noite, e sinalizou que não havia mudanças no estado de saúde dele desde a segunda-feira.

Segundo o comunicado, emitido pela Santa Sé, "não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis", e a "condição clínica do Santo Padre permanece crítica, mas estável". O texto revela ainda que ele "foi submetido a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral".

Antes do novo boletim,, fontes ligadas ao Vaticano adiantaram à agência Ansa que o Papa não sofreu novas crises respiratórias asmáticas, como as relatadas no fim de semana e que elevaram o grau de preocupação com o Pontífice.



Ele precisou de um tratamento emergencial envolvendo oxigenação de “alto fluxo”, além de uma transfusão de sangue relacionada a um quadro de plaquetopenia, quando há uma queda no número de plaquetas no sangue, ligado a uma anemia.

Uma insuficiência renal leve, identificada no domingo, foi considerada “não preocupante”, e exames realizados na segunda-feira mostraram “uma leve melhora”, embora o quadro geral, que também inclui uma pneumonia bilateral, ainda seja considerado crítico — segundo o Vaticano, diante de um cenário tão complexo, e com um paciente que já tem problemas conhecidos de saúde, os médicos “prudentemente ainda não divulgam um prognóstico”, como confirmado no comunicado desta terça.

Desde o início de seu pontificado, ele foi internado quatro vezes, contando com a hospitalização atual. Em 2021, ele passou 10 dias no hospital para ser submetido a uma “colectomia esquerda”, procedimento no qual 33 cm de seu cólon foram removidos.



Dois anos depois, em 2023, foi internado devido a uma bronquite, que evoluiu para uma forma grave e aguda de pneumonia, e meses depois passou por uma cirurgia ligada a uma hérnia abdominal. Dores no joelho e no quadril também o obrigaram a se locomover com uma cadeira de rodas com cada vez mais frequência. A internação atual é a mais longa de seu pontificado, iniciado em 2013.

Rotina adaptada

Apesar do tratamento complexo, Francisco continua, segundo os médicos, "de bom humor", se alimentando normalmente e consegue se levantar, e as informações oficiais da Santa Sé apontam que ele está dormindo sem a ajuda de sedativos. Mesmo em repouso, o Papa, conhecido pela sua pouca afeição a períodos de descanso, manteve uma rotina de trabalho.

Nesta terça-feira, ele assinou um decreto de canonizações que inclui o beato venezuelano José Gregorio Hernández — conhecido como o “Médico do Pobres” e que se tornará o primeiro santo da Venezuela — e o italiano Bartolo Longo, um advogado que inicialmente rejeitou a Igreja, mas que, após sua conversão, se tornou o responsável pela fundação do Santuário do Santo Rosário, em Pompeia.



Segundo o Vaticano, Francisco decidiu convocar um consistório, uma reunião do Colégio de Cardeais, para discutir as próximas canonizações e beatificações, sem estabelecer uma data.

O Pontífice fez também nomeações episcopais, incluindo a confirmação da renúncia do bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, dom Antônio Augusto Dias Duarte, e a nomeação de três bispos auxiliares da mesma arquidiocese. Ainda foram emitidas nomeações para bispos de Itapetininga (SP) e Itabuna (BA), e assinados decretos internos e administrativos do Vaticano.

Em meio à internação, que ocorre no ano do Jubileu da Igreja Católica, a Santa Sé divulgou a mensagem de Quaresma do Papa Francisco, intitulada “Caminhemos Juntos na Esperança”, centrada na ideia de que os cristãos não podem percorrer seus caminhos sozinhos.

“Nesta Quaresma, Deus pede-nos que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades”, afirma o Papa na mensagem, publicada pelo Vaticano.

Em outra mensagem, desta vez aos participantes do Congresso Latino-Americano de Prevenção a Abusos, em Lima, organizado pela Igreja, fez um apelo às empresas de tecnologia, em especial no campo da inteligência artificial, que ajam de forma responsável e ajudem a combater a violência contra menores, chamada por ele de “câncer da sociedade”.

A preocupação com a saúde de Francisco levou centenas de pessoas a se aglomerarem diante do Hospital Gemelli, onde mantêm uma corrente de orações desde os primeiros dias da internação. Uma faixa estendida pelos fiéis diz:



“Hoje mais do que nunca precisamos de você, Francisco”. Desde a noite de segunda-feira, são realizadas vigílias noturnas na Praça de São Pedro — nesta terça, segundo o Vaticano, a celebração estará a cargo do cardeal filipino Luis Antonio Gokim Tagle. As escolas católicas da Itália farão na quarta-feira um momento de oração pela saúde do Papa Francisco, anunciou o presidente da federação das instituições religiosas do país.

