equipamentos Recife: projeto do Cais José Estelita inclui novo sistema viário e dois parques; saiba detalhes A Construtora Moura Dubeux quer transformar o espaço em uma nova área de lazer para a capital pernambucana e redefinir a mobilidade da Zona Sul e do Centro

O projeto do novo Cais José Estelita, que inclui um novo sistema viário e dois parques, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (7), em evento da construtora Moura Dubeux e com a presença do vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

A apresentação aconteceu no Espaço MD, que fica localizado no Shopping RioMar, bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Com uma parceria entre o Consórcio Novo Recife, a Prefeitura do Recife (PCR), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o projeto, batizado de NovoCais, vai oferecer mudanças de tráfego e novos equipamentos para a cidade.

Projeção do Parque do Cais | Imagem: Prefeitura do Recife/Divulgação

A intervenção, que levou quase 17 anos para ser entregue desde o momento que a Moura Dubeux adquiriu o terreno, vai contar com a implantação de um novo sistema viário para integrar a área central da capital com mais fluidez.

De acordo com a PCR, o projeto também prevê iluminação em LED na área, bem como redes subterrâneas de energia, água, esgoto, internet e gás natural.

Imagem: Prefeitura do Recife/Divulgação

Imagem: Prefeitura do Recife/Divulgação

Imagem: Prefeitura do Recife/Divulgação

Ainda será instalado um novo sistema de drenagem a fim de reduzir pontos de alagamento no entorno do bairro de São José.

Novo sistema viário

O novo sistema vai alterar a mobilidade da Zona Sul do Recife e, de acordo com o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, a inauguração acontecerá durante o mês de junho.

Haverá a substituição do antigo traçado da avenida Engenheiro José Estelita, no bairro de São José, no Centro. Três faixas de rolamento em cada sentido serão introduzidas com um binário, além de contar com calçadas mais amplas e novas ciclovias.

A configuração proposta pelo NovoCais tem duas avenidas paralelas, uma junto à Bacia do Pina, no sentido Zona Sul-Centro; e outra posicionada atrás dos futuros empreendimentos do projeto, no sentido Centro-Zona Sul.

Devem ser inaugurados, por exemplo, restaurantes e espaços de lazer.

Diego Villar ainda ressaltou que “é o maior projeto de desenvolvimento imobiliário de todo o Nordeste”.

“O NovoCais inverte a lógica e transforma dois terços de um terreno em área pública com um investimento privado”, pontuou.

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, mostrou as futuras instalações do Novo Cais José Estelita | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O projeto ainda contará com a redistribuição do fluxo para reduzir deslocamentos desnecessários e garantir mais fluidez no trânsito do Recife.

O investimento total do projeto passa de R$ 140 milhões e contará com a restauração de galpões históricos para valorizar o patrimônio arquitetônico existente na área. Na malha viária, está sendo investido o valor de R$ 50 milhões.

Quem também esteve presente durante a coletiva de apresentação do NovoCais foi o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB). Ele representou o prefeito João Campos (PSB), que estava cumprindo uma agenda em Brasília, no Distrito Federal.

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), respondeu perguntas sobre o projeto do Novo Cais José Estelita | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para o vice-prefeito, “o momento é de muita alegria”. Ele acredita que “serão grandes intervenções para a cidade, que terá ainda mais espaços de lazer.”

Dois novos parques

O projeto ainda vai contar com a criação de dois parques. O Parque do Cais, que será na orla e deve ter mais de 33 mil metros quadrados, e o Parque da Memória Ferroviária, que será ainda maior, com 55 mil m², para celebrar a linha férrea do Recife.

Projeção apresenta como deve ficar o Parque da Orla | Imagem: Moura Dubeux/Divulgação

“A Prefeitura da Cidade do Recife não terá despesa com a construção desses novos espaços”, ressaltou Victor Marques. “Se trata de uma mitigação de um grande empreendimento privado para a região”, completou.

Parque do Cais - haverá, no vasto espaço, ciclovias de 1,7 km de extensão, "calçadas amplas e acessíveis, áreas contemplativas, arborização e infraestrutura voltada para lazer".

Parque da Memória Ferroviária - no local, será criado espaço para atividades voltadas à cultura e à educação. Os galpões e casarios históricos serão preservados, de acordo com a prefeitura.

Os dois parques têm previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2026.

