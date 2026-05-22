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Vírus

Novo caso de hantavírus confirmado em tripulante do MV Hondius repatriado para os Países Baixos

Com isso, o número total de casos suspeitos e confirmados do vírus chega a 12 incluindo três pessoas que viajaram a bordo do cruzeiro e morreram

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Novo caso de hantavírus confirmado em tripulante do MV Hondius repatriado para os Países BaixosNovo caso de hantavírus confirmado em tripulante do MV Hondius repatriado para os Países Baixos - Foto: Divulgação CDC: Cynthia Goldsmith e Luanne Elliott; e Divulgação Antarctica Cruises

Um membro da tripulação do navio de cruzeiro MV Hondius, que desembarcou na ilha espanhola de Tenerife e foi repatriado para os Países Baixos, testou positivo para hantavírus, anunciou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira (22).

“Os Países Baixos confirmaram hoje um novo caso em um membro da tripulação que desembarcou em Tenerife, foi repatriado para os Países Baixos e está em quarentena desde então”, disse Tedros.

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Com isso, o número total de casos suspeitos e confirmados de hantavírus chega a 12, incluindo três pessoas que viajaram a bordo do navio de cruzeiro Hondius e morreram.

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