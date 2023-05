A- A+

SAÚDE Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, novo Centro de Parto Normal é inaugurado no Ibura Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, espaço está localizado na Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques

As futuras mães recifenses passam a contar, a partir desta quarta-feira (31), com um novo Centro de Parto Normal (CPN), inaugurado pela Prefeitura do Recife, no bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade.

O local fica na Maternidade Professor Arnaldo Marques, aumentando de 7 para 11 o número de leitos de parto presentes no espaço. Essa é a quarta unidade que realiza partos de forma gratuita na capital pernambucana.

O CPN Arnaldo Marques também ganhou um centro de pré-parto e nove suítes individuais, sendo uma delas com banheira para as parturientes.

Segundo a gerente geral da policlínica, Erilane Fonseca, as pacientes também vão contar com uma área de convivência com bola, banqueta, cavalinho e barra de alongamento para estimular o trabalho de parto e facilitar o nascimento do bebê.

"Reforçamos o protagonismo e a autonomia da mulher na hora do parto, que é sem intervenções cirúrgicas, o que é muito importante para a mãe e para o bebê", disse a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Inauguração e investimento

Foto: Rodolfo Loepert/Prefeitura do Recife

Além da secretária, durante a inauguração do espaço, estiveram presentes o prefeito do Recife, João Campos, a vice-prefeita, Isabella de Roldão, e a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.

Ao todo, foi destinado mais de R$ 1,5 milhão para a ampliação e construção de novas salas, projeto que fez parte do programa Recife Cuida, que deve proporcionar um investimento de R$ 400 milhões na rede municipal de saúde até 2024.

Para garantir o pleno funcionamento do CPN, foram nomeados mais três médicos obstetras plantonistas, 29 enfermeiros obstetras diaristas e plantonistas, quatro psicólogos plantonistas, 14 técnicos de enfermagem e um sanitarista. Com isso, a equipe da policlínica passará de 235 para 282 profissionais de saúde.

Segundo a Sesau, a unidade passou também por uma requalificação, com a construção de consultórios, sala de observação, posto de enfermagem e sala vermelha do bloco cirúrgico, que deve prestar assistência a parturientes que necessitem de intervenções e procedimentos cirúrgicos.

Atendimento a gestantes

A policlínica oferece serviço de pronto atendimento e assistência à saúde da gestante de risco habitual e recém-nascidos, além de triagem obstétrica, sala de parto normal e procedimentos cirúrgicos, posto de coleta de leite humano e enfermarias de alojamento conjunto.

O CPN da Arnaldo Marques é o quarto da rede municipal de saúde do Recife. Os outros três estão na Maternidade Professor Barros Lima, em Casa Amarela; no Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha, no Curado; e na Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados.

