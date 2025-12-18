Qui, 18 de Dezembro

Novo chefe militar hondurenho diz que apoiará resultado das eleições presidenciais

Militares desempenham papel central no país da América Central, onde protagonizaram vários golpes de Estado

Novo chefe das Forças Armadas de Honduras, Héctor ValerioNovo chefe das Forças Armadas de Honduras, Héctor Valerio - Foto: Orlando Sierra / AFP

O novo chefe das Forças Armadas de Honduras, Héctor Valerio, disse nesta quinta-feira (18) que apoiará com "firmeza" o resultado das eleições presidenciais, cujo vencedor segue desconhecido duas semanas após a realização do pleito.

Os militares desempenham papel central no país da América Central, onde protagonizaram vários golpes de Estado, o mais recente em 2009 contra o presidente Manuel Zelaya, marido da atual presidente, Xiomara Castro (esquerda).

"Concluiremos [a missão eleitoral] garantindo com firmeza e responsabilidade o respaldo total à vontade soberana do povo", afirmou Valerio durante a cerimônia de troca de comando, realizada a cada dois anos.

A proclamação do vencedor das presidenciais depende da apuração de atas de votação com "inconsistências", em meio a denúncias de fraude feitas pelos partidos que aparecem atrás na contagem.

O processo ainda não começou porque exige a participação dos partidos políticos, e as três legendas em disputa não designaram representantes para supervisionar a contagem.

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera a contagem com menos de dois pontos percentuais de vantagem sobre o apresentador de televisão, também de direita, Salvador Nasralla.

Tanto Nasralla quanto Castro exigem a recontagem de todos os votos, o que Asfura rejeita. A candidata do partido da situação, Rixi Moncada, que aparece em terceiro lugar, distante dos dois primeiros, pede a anulação do processo.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) tem prazo até 30 de dezembro para anunciar o vencedor.

