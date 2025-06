Novo ciclo do Mães de Pernambuco oferece 3.624 vagas para mulheres em vulnerabilidade

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), iniciou nesta sexta-feira (27) mais um ciclo de confirmações para o Programa Mães de Pernambuco. A iniciativa garante apoio financeiro mensal de R$ 300 a mulheres em situação de vulnerabilidade social em todas as regiões do estado.

Nesta nova etapa, estão sendo disponibilizadas 3.624 vagas, que podem ser preenchidas até o dia 24 de julho, ou enquanto houver disponibilidade. As mulheres contempladas e aquelas que confirmarem a participação nesta rodada terão o pagamento liberado já no próximo 7 de agosto.

O benefício mensal é destinado às 100 mil mães em situação de maior vulnerabilidade social em Pernambuco, classificadas conforme o ranking do Cadastro Único do Bolsa Família. Os critérios de desempate podem ser consultados no site oficial do programa.

Para participar, é necessário atender simultaneamente aos seguintes requisitos: morar em Pernambuco; ser beneficiária do Programa Bolsa Família com o cadastro atualizado; ser a responsável familiar; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses) e não possuir emprego ou renda formal.

A confirmação deve ser feita diretamente no site oficial do programa, pelo endereço www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o número do NIS e a data de nascimento. Caso haja vaga disponível, a inscrição é confirmada imediatamente no sistema. Se não houver, a candidata será notificada sobre sua posição na lista de espera.

A operacionalização dos pagamentos e o envio dos cartões ficam sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados diretamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, a Ouvidoria Social da SAS está disponível pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800.081.4421. É importante que as interessadas informem nome completo, CPF e número do NIS para agilizar o atendimento.

Desde o lançamento do programa, em março de 2024, mais de 122 mil mulheres já foram beneficiadas em Pernambuco. Ao todo, o Estado já destinou aproximadamente R$ 357 milhões à iniciativa, reafirmando seu compromisso com a proteção social e o cuidado com quem mais precisa.

Veja também