Qua, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Clima

Novo ciclone extratropical deve se formar perto do Brasil e causar mais temporais no Sudeste

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente

Reportar Erro
O painel de alertas do Inmet em 6 de agosto de 2026, dia em que se formou um ciclone-bomba no Atlântico O painel de alertas do Inmet em 6 de agosto de 2026, dia em que se formou um ciclone-bomba no Atlântico  - Foto: Inmet/reprodução

Um novo ciclone extratropical deve se formar próximo ao litoral da região Sudeste entre a noite de quinta-feira (15) e a madrugada de sexta-feira (16) trazendo mais chuvas e ar frio para a região e para partes do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil.

O sistema deve originar fortes chuvas principalmente nos quatro Estados do Sudeste e no Mato Grosso do Sul, antes de seguir em direção ao Nordeste e às outras unidades federativas do Centro-Oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades devem continuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo durante a quinta e a sexta.

O órgão colocou aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente toda a região Sudeste. De acordo com o Inmet, as temperaturas permanecem amenas na capital paulista, com mínima de 17°C e máxima de 24°C na quinta-feira (15). Nas demais capitais, o tempo fica abafado, com máxima de 28°C em Belo Horizonte (MG) e de 29°C no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES).

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente. O fenômeno pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura.

Leia também

• Veja os planos de governo de Flávio e Lula para meio ambiente e clima

• Após visitar pai, Flávio nega que esteja de 'salto alto' e em clima de 'já ganhou'

• Rogério Marinho deve dizer a Fachin que não haverá "clima de vingança" em eventual governo Flávio

O sistema se estabelece no limite entre essas diferentes massas de ar, região onde se formam as frentes frias e quentes, criando o que os meteorologistas chamam de zona de conflito atmosférico

O fenômeno pode trazer condições perigosas, com ventos que chegam a 200 km/h. As chuvas costumam ser volumosas e cobrir áreas extensas, associadas principalmente à parte quente do sistema. Em situações de alta umidade, podem ocorrer tempestades severas, com granizo e até tornados.

De acordo com o Inmet, o ciclone deve se formar próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, inicialmente com núcleo relativamente frio e não muito organizado. Em seguida, deve passar rapidamente por uma breve fase de núcleo mais aquecido, antes de voltar a apresentar características de núcleo frio profundo.

O sistema deve avançar sobre águas progressivamente mais frias. Essa evolução do ciclone é compatível com a manutenção de características extratropicais e deve favorecer a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, sobretudo no próximo final de semana.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter