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Clima Novo ciclone extratropical deve se formar perto do Brasil e causar mais temporais no Sudeste O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente

Um novo ciclone extratropical deve se formar próximo ao litoral da região Sudeste entre a noite de quinta-feira (15) e a madrugada de sexta-feira (16) trazendo mais chuvas e ar frio para a região e para partes do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil.

O sistema deve originar fortes chuvas principalmente nos quatro Estados do Sudeste e no Mato Grosso do Sul, antes de seguir em direção ao Nordeste e às outras unidades federativas do Centro-Oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades devem continuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo durante a quinta e a sexta.

O órgão colocou aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente toda a região Sudeste. De acordo com o Inmet, as temperaturas permanecem amenas na capital paulista, com mínima de 17°C e máxima de 24°C na quinta-feira (15). Nas demais capitais, o tempo fica abafado, com máxima de 28°C em Belo Horizonte (MG) e de 29°C no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES).

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente. O fenômeno pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura.

O sistema se estabelece no limite entre essas diferentes massas de ar, região onde se formam as frentes frias e quentes, criando o que os meteorologistas chamam de zona de conflito atmosférico

O fenômeno pode trazer condições perigosas, com ventos que chegam a 200 km/h. As chuvas costumam ser volumosas e cobrir áreas extensas, associadas principalmente à parte quente do sistema. Em situações de alta umidade, podem ocorrer tempestades severas, com granizo e até tornados.

De acordo com o Inmet, o ciclone deve se formar próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, inicialmente com núcleo relativamente frio e não muito organizado. Em seguida, deve passar rapidamente por uma breve fase de núcleo mais aquecido, antes de voltar a apresentar características de núcleo frio profundo.

O sistema deve avançar sobre águas progressivamente mais frias. Essa evolução do ciclone é compatível com a manutenção de características extratropicais e deve favorecer a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, sobretudo no próximo final de semana.

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